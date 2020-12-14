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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10560105611056210563

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 01:58

  Moneta написав:Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.

у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.

Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 02:44

  airmax78 написав:
  Moneta написав:Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.

у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.

Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.


жилья много, спроса мало. отложенное предложение формируется уже 11й месяц, но многие все еще в копиуме. а люди все это время нищают. когда-то пружину сорвет и мало не покажется ждунам.

демография и так была печальная, а сейчас.... плюс эмиграция масштабов, доселе невиданная. когда-то еще выпустят мужиков к своим семьям, и квартиру станет продавать легче. сейчас они просто не могут выписаться - а кто такую купит?

впереди (после войны) очень сильно вырастет коммуналка, думаю до уровня румынской. отапливать пустые муравейники, которые так и не сдали в аренду, будет не всем посильно. в тоже время напрашивается большой кризис неплатежей в бюджетном секторе (тема не этой ветки) и станет еще хуже с занятостью. имхо потихоньку возвращаемся к формуле цена=100 аренд.

а у Вас какие аргументы? (кроме лозунгов из национального марафона)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 03:30

  Frant написав:Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.
При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.

Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.

І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????

Ну да, вода є, тепло є, пішки два рази в день (і то не кожен раз, тому що електрика якось періодично є і ліфт їздить) не проблема взагалі. Через декілька тижнів на одному диханні без передиху запросто на 20+ поверх (так підйом займає не 40-50 секунд ліфтом, а 5-6 хвилин), навіть смішно буває, коли так на поверху п'ятому-сьомому наздоганяєш сусіда з десятого, який вже ледве піднімається. ;)
Фізкультура, хоч таким чином кардіотренування регулярно проходять. :lol:

99% хто кому що винен? Не змогли зорганізуватися і зібрати пару сотень тисяч гривень на мінімальний генератор для роботи насосів води та опалення для будинку 100+ квартир, ну ще якраз саме той момент коли ПОРА вже, смажений півень вже клюнув у сраку, і пора ораганізовуватись і ЩОСЬ таки робити. Наш будинок зібрав необхідну сумму за тиждень, а потім навіть півтори суми, і самий тяжкий етап це було не зібрати, а знайти нормальний генератор і виконати корректне і правильне підлючення насосів та їх автоматики.
І, це спрацювало, і після цього у нас пішли і інші покращення, тому що люди побачили що можна організовано робити свій побут та життя кращим, і це коштує небагато, є облаштоване місце у холі де можна підзарядити батареї, потужності вистачає, після запуску насосів є вільна яку можна використовувати мешканцям.

І, щоб закрити питання з витратою, 12,5 кВт дизельний 3-х фазний генератор, споживає за годину при 75% навантаженні 3-4 літри дизелю. Працює набагато тихіше ніж бензинові 1,5-3 кіловатні. Отаке, із практики. :roll:
_Mykola_
 
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