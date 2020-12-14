Додано: Суб 24 гру, 2022 03:30

Frant написав: Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.

При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.



Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.



І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання???? Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????

Ну да, вода є, тепло є, пішки два рази в день (і то не кожен раз, тому що електрика якось періодично є і ліфт їздить) не проблема взагалі. Через декілька тижнів на одному диханні без передиху запросто на 20+ поверх (так підйом займає не 40-50 секунд ліфтом, а 5-6 хвилин), навіть смішно буває, коли так на поверху п'ятому-сьомому наздоганяєш сусіда з десятого, який вже ледве піднімається.Фізкультура, хоч таким чином кардіотренування регулярно проходять.99% хто кому що винен? Не змогли зорганізуватися і зібрати пару сотень тисяч гривень на мінімальний генератор для роботи насосів води та опалення для будинку 100+ квартир, ну ще якраз саме той момент коли ПОРА вже, смажений півень вже клюнув у сраку, і пора ораганізовуватись і ЩОСЬ таки робити. Наш будинок зібрав необхідну сумму за тиждень, а потім навіть півтори суми, і самий тяжкий етап це було не зібрати, а знайти нормальний генератор і виконати корректне і правильне підлючення насосів та їх автоматики.І, це спрацювало, і після цього у нас пішли і інші покращення, тому що люди побачили що можна організовано робити свій побут та життя кращим, і це коштує небагато, є облаштоване місце у холі де можна підзарядити батареї, потужності вистачає, після запуску насосів є вільна яку можна використовувати мешканцям.І, щоб закрити питання з витратою, 12,5 кВт дизельний 3-х фазний генератор, споживає за годину при 75% навантаженні 3-4 літри дизелю. Працює набагато тихіше ніж бензинові 1,5-3 кіловатні. Отаке, із практики.