Додано: Суб 24 гру, 2022 05:45

Moneta написав: люди все это время нищают люди все это время нищают

Moneta написав: жилья много, спроса мало жилья много, спроса мало

не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. Пэрэсичным этим не страдает.