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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 01:58
Moneta написав:
Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.
у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.
Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.
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airmax78
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Додано: Суб 24 гру, 2022 02:44
airmax78 написав: Moneta написав:
Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.
у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.
Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.
жилья много, спроса мало. отложенное предложение формируется уже 11й месяц, но многие все еще в копиуме. а люди все это время нищают. когда-то пружину сорвет и мало не покажется ждунам.
демография и так была печальная, а сейчас.... плюс эмиграция масштабов, доселе невиданная. когда-то еще выпустят мужиков к своим семьям, и квартиру станет продавать легче. сейчас они просто не могут выписаться - а кто такую купит?
впереди (после войны) очень сильно вырастет коммуналка, думаю до уровня румынской. отапливать пустые муравейники, которые так и не сдали в аренду, будет не всем посильно. в тоже время напрашивается большой кризис неплатежей в бюджетном секторе (тема не этой ветки) и станет еще хуже с занятостью. имхо потихоньку возвращаемся к формуле цена=100 аренд.
а у Вас какие аргументы? (кроме лозунгов из национального марафона)
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Moneta
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Додано: Суб 24 гру, 2022 03:30
Frant написав:
Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.
При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.
Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.
І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????
Ну да, вода є, тепло є, пішки два рази в день (і то не кожен раз, тому що електрика якось періодично є і ліфт їздить) не проблема взагалі. Через декілька тижнів на одному диханні без передиху запросто на 20+ поверх (так підйом займає не 40-50 секунд ліфтом, а 5-6 хвилин), навіть смішно буває, коли так на поверху п'ятому-сьомому наздоганяєш сусіда з десятого, який вже ледве піднімається.
Фізкультура, хоч таким чином кардіотренування регулярно проходять.
99% хто кому що винен? Не змогли зорганізуватися і зібрати пару сотень тисяч гривень на мінімальний генератор для роботи насосів води та опалення для будинку 100+ квартир, ну ще якраз саме той момент коли ПОРА вже, смажений півень вже клюнув у сраку, і пора ораганізовуватись і ЩОСЬ таки робити. Наш будинок зібрав необхідну сумму за тиждень, а потім навіть півтори суми, і самий тяжкий етап це було не зібрати, а знайти нормальний генератор і виконати корректне і правильне підлючення насосів та їх автоматики.
І, це спрацювало, і після цього у нас пішли і інші покращення, тому що люди побачили що можна організовано робити свій побут та життя кращим, і це коштує небагато, є облаштоване місце у холі де можна підзарядити батареї, потужності вистачає, після запуску насосів є вільна яку можна використовувати мешканцям.
І, щоб закрити питання з витратою, 12,5 кВт дизельний 3-х фазний генератор, споживає за годину при 75% навантаженні 3-4 літри дизелю. Працює набагато тихіше ніж бензинові 1,5-3 кіловатні. Отаке, із практики.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 04:53
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Додано: Суб 24 гру, 2022 05:45
Moneta написав:
люди все это время нищают
не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.
Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.
Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.
Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
Moneta написав:
жилья много, спроса мало
значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"
Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. Пэрэсичным этим не страдает.
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vitaliian
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Додано: Суб 24 гру, 2022 07:25
vitaliian написав: Moneta написав:
люди все это время нищают
не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.
Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.
Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.
Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
Moneta написав:
жилья много, спроса мало
значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"
Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. .
Ти намагаєшся створити паралельну реальність і запевнити себе, що нерухомість не може подешевшати????
Ти ніяк не можеш зрозуміти навіть роботу простих економічних механізмів. Не здатен (не здатна) оцінити різницю між нерухомістю і автомобілями, між нерухомістю і продуктами. Весь час ти намагаєшся їх порівнювати, типу, не може нерухомість дешевшати, тому що її вже не будують, а попит на на неї ... все меньше і меньше, тому що людей і грошей все меньше в державі.
Як там ковбаса,яка упала з столу - встиг(встигла) підхопити? Інакше коти з'їдять твою ковбасу (((
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Frant
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