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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10561105621056310564

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:35

  UA написав:
  airmax78 написав:Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.

Так легко как с Голосухой в этот раз не отделаетесь.
Шары (всего то полтосика) не будет.

Преміум сегмент знеціниться в три-чотири рази))( тому продаванам слід поспішати. Зараз, і за "за скільки дають".
____

Прошу дописувачів і читачів трохи відкривати вікна, коли горить газ. Хімія не прощає помилок, це не саморобна ковбаса за рецептом ірпіньської ріелторші!

"Киевская область - лидер по количеству отравлений угарным газом

По сообщению первого замминистра МВД Енина, за ноябрь в Украине было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом.

За первую неделю декабря зарегистрировано около 100 случаев. Наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

🇺🇦 Киев Сейчас"
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 гру, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:39

  Moneta написав:Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.

у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.

Что значит сюр ценообразования? Вы подходите к таксисту и предлагаете поехать вполцены, аргументируя тем, что вы единственный клиент и больше никто к нему не подойдет. Он отвечает, что везти вполцены это убыток по бензину, ему выгодней стоять. А также потому что вы будете единственным клиентом, то ему нужно бы ставить двойную цену, иначе ему нет смысла выгонять машину, но так и быть повезет по старой. И такой логикой будут руководствоваться соседние два таксиста и не один не повезет вполцены. Это сговор и сюр по ценам?
Завтра вы выйдете и увидети, что стоит вместо трех таксистов один с удвоенной ценой. Послезавтра может оказаться, что ни одного - бизнес умер из-за отсутствия платежеспособного спроса.

Чтобы застройщики могли в два раза скинуть цену, нужно чтобы они могли в два раза дешевле построить. Что сейчас подешевело, даже в долларах?
По поводу восстановления, в Харькове полным ходом силами основного городского застройщика на городские деньги идет восстановление разрушенных домов на Северной Салтовке. Рабочие получают вполне европейские деньги, особенно если учесть разницу в ценах на аренду, то как бы им тут не оказалось выгодней работать, чем в Европе.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:41

  vitaliian написав:
  Moneta написав:люди все это время нищают
не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.

Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.

Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.

Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались

Вас почитаешь - так в Киеве полный парадайс. Даже в зажравшейся Европе нет очередей на SUV Киа :shock:
Кстати о дорогих продуктах и "люди нищают" - можете глянуть просветительское видео (https://www.youtube.com/watch?v=dynknb2_kXk)
ПС у Вас то доходы с начала войны в долларах выросли? Что с работой?
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 24 гру, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:41

  барабашов написав:Та прямо 25грн/квтЧ
Писали что промгенераторы жрут как Крузак дизельный и выдают больше 100квт/часов и это за 15литров солярки в час - 800гривен
Литраж там около 5ти литров, не от КамАЗа пихло точно, скорее от судна маленького.
Стоит он это генератор конечно как хорошо б/у Крузак тоже, амортизацию и ТО не считали

Дизель конечно поэкономнее бензинового.
Если поставить генератор 100 кВт и подключить на него постоянного потребителя 70кВт
(Это с учетом пусковых токов как раз рекомендуется) то это одна себестоимость киловатта по топливу.

А если взять реальную ситуацию в новостроее.
На генератор 100 кВт повесили насосы + несколько лифтов которые включаются произвольно и потребление то пиковое (из за одновременного включения нескольких агрегатов с пусковыми токами) то 5 киловатт.
А генератор кушает постоянно около 15 литров солярки.
800 грн /5 киловатт = 160 грн
25 грн это цена средняя киловатта в реальных условиях, на тех объектах, где подбором оборудования занимался человек понимающий в этих вопросах. т.е. был проект.
Аматоры с деньгами получают не стабильно работающую схему аварийного питания.
Тетка с силиконовыми губами с феном в одной руке и электрочайникам в другой угробит любую схему на генераторе.
Тут только мини электростанция на дом :mrgreen:
Ну и дизель генератор 100 кВТ кушает всё же около 25 литров, а не 15.
48 кВт - 14,4литров
За бренд наверное не нужно рассказывать
https://zapchasti-market.com/index.php? ... 21EALw_wcB
Востаннє редагувалось UA в Суб 24 гру, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:Чтобы застройщики могли в два раза скинуть цену, нужно чтобы они могли в два раза дешевле построить. Что сейчас подешевело, даже в долларах?

Интресно, что Вы вообще не интересуетесь что происходит в Украине. Зарплаты упали в долларах, земля подешевела в долларах.
В ИФ строили низкоэтажное по 600 уе с прибылью, в Киеве не могут построить высокоэтажное за 1000 уе с прибылью, может киевские застройщики криворукие? Или через Ж строят?
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Moneta написав:жилья много, спроса мало. отложенное предложение формируется уже 11й месяц, но многие все еще в копиуме. а люди все это время нищают. когда-то пружину сорвет и мало не покажется ждунам.

демография и так была печальная, а сейчас.... плюс эмиграция масштабов, доселе невиданная. когда-то еще выпустят мужиков к своим семьям, и квартиру станет продавать легче. сейчас они просто не могут выписаться - а кто такую купит?

впереди (после войны) очень сильно вырастет коммуналка, думаю до уровня румынской. отапливать пустые муравейники, которые так и не сдали в аренду, будет не всем посильно. в тоже время напрашивается большой кризис неплатежей в бюджетном секторе (тема не этой ветки) и станет еще хуже с занятостью. имхо потихоньку возвращаемся к формуле цена=100 аренд.

а у Вас какие аргументы? (кроме лозунгов из национального марафона)

Вы говорите правильно, пусть и рассматриваете ситуацию однобоко, но какое это имеет отношение к застройщикам, которые тихо обанкротятся, если не будет спроса по ценам чтобы они могли заработать?
  vitaliian написав:В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь.

Вы спросите у приятеля, сколько авто приходило им до войны и кризиса чипов и после? Я знаю случай, когда в салон первый раз с февраля пришло около десятка машин в сентябре, которые разошлись людям по очереди, а потом за два месяца одна, еще одну ожидают в январе.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:которые тихо обанкротятся, если не будет спроса по ценам чтобы они могли заработать?
Так жалко бедных несчастных застройщиков. Плак-плак. Наверное тебе и Кушнира и Никонова жалко с виллами в Маями и элитными автопарками?
Уйдут неэффективные - может тогда разрешат европейским фирмам прийте. Или даже китайские.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:56

  Grand Touring написав:https://youtube.com/watch?v=CQUvbR2FF3Y&feature=shares что-то в этом есть

После войны наверное напишут книжку про героизм обычных электромонтажников восстанавливающих энергообъекты, жадность олигархов и непрофессионализм власти.
Какой стимул не потреблять по 1000 кВ на одну квартиру в новострое при тарифе 1,68 кВт?
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:56

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Чтобы застройщики могли в два раза скинуть цену, нужно чтобы они могли в два раза дешевле построить. Что сейчас подешевело, даже в долларах?

Интресно, что Вы вообще не интересуетесь что происходит в Украине. Зарплаты упали в долларах, земля подешевела в долларах.
В ИФ строили низкоэтажное по 600 уе с прибылью, в Киеве не могут построить высокоэтажное за 1000 уе с прибылью, может киевские застройщики криворукие? Или через Ж строят?

... спрос упал в долларах, рабочие кто в ЗСУ, кто прячется по хуторам, металл, бензин, цемент совсем не подешевели, а как-бы не подорожали.
В 14-ом было падение цен у застройщиков в долларах и строительный бум, сейчас нет. Некоторые объясняют это сговором, но это случай, когда не нужно преумножать сущности. Все объясняется проще - кризис покупательной способности по текущим ценам и кризис доверия. Люди понимают, что в войну покупать ценные бумаги застройщика и верить обещаниям, что через 5 лет им все построят, это как вкладываться в МММ, только без перспектив сверхприбыли.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:09

  Vlad442 написав:Все объясняется проще - кризис покупательной способности
кризис покупательской способности не может быть локальным. Он или везде или нигде. Недвижимость не покупают из за войны, как мороженое зимой не покупают из за холода. Холодильники с мороженым послушно ждут лета и цены не снижают, потому что маркетологи знают причину падения спроса. И даже снизив цену вдвое, зимой его покупать не будут. Не на часі.
vitaliian
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