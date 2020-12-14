Додано: Суб 24 гру, 2022 10:39

Moneta написав: Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.



у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить. Гео Лерос в последнем видео сказал что есть некий картель застройщиков, которые заинтересованы в удержании цен (пусть и при мертвом рынке), потому что собрались пилить европейские деньги на восстановление погорельцам под крышей зеленых.у кого какие мысли на этот счет? выглядит логично, иначе этот сюр ценообразования в нищающей стране сложно объяснить.

Что значит сюр ценообразования? Вы подходите к таксисту и предлагаете поехать вполцены, аргументируя тем, что вы единственный клиент и больше никто к нему не подойдет. Он отвечает, что везти вполцены это убыток по бензину, ему выгодней стоять. А также потому что вы будете единственным клиентом, то ему нужно бы ставить двойную цену, иначе ему нет смысла выгонять машину, но так и быть повезет по старой. И такой логикой будут руководствоваться соседние два таксиста и не один не повезет вполцены. Это сговор и сюр по ценам?Завтра вы выйдете и увидети, что стоит вместо трех таксистов один с удвоенной ценой. Послезавтра может оказаться, что ни одного - бизнес умер из-за отсутствия платежеспособного спроса.Чтобы застройщики могли в два раза скинуть цену, нужно чтобы они могли в два раза дешевле построить. Что сейчас подешевело, даже в долларах?По поводу восстановления, в Харькове полным ходом силами основного городского застройщика на городские деньги идет восстановление разрушенных домов на Северной Салтовке. Рабочие получают вполне европейские деньги, особенно если учесть разницу в ценах на аренду, то как бы им тут не оказалось выгодней работать, чем в Европе.