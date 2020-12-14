Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:https://youtube.com/watch?v=CQUvbR2FF3Y&feature=shares что-то в этом есть
После войны наверное напишут книжку про героизм обычных электромонтажников восстанавливающих энергообъекты, жадность олигархов и непрофессионализм власти. Какой стимул не потреблять по 1000 кВ на одну квартиру в новострое при тарифе 1,68 кВт?
Звісно, що потрібно підвищувати ціну на електроенергію. Мінімум в 5 разів. Хоча би для того, щоб публіка зменшила споживання під час війни.
airmax78 написав:Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.
жилья много, спроса мало. отложенное предложение формируется уже 11й месяц, но многие все еще в копиуме. а люди все это время нищают. когда-то пружину сорвет и мало не покажется ждунам.
демография и так была печальная, а сейчас.... плюс эмиграция масштабов, доселе невиданная. когда-то еще выпустят мужиков к своим семьям, и квартиру станет продавать легче. сейчас они просто не могут выписаться - а кто такую купит?
впереди (после войны) очень сильно вырастет коммуналка, думаю до уровня румынской. отапливать пустые муравейники, которые так и не сдали в аренду, будет не всем посильно. в тоже время напрашивается большой кризис неплатежей в бюджетном секторе (тема не этой ветки) и станет еще хуже с занятостью. имхо потихоньку возвращаемся к формуле цена=100 аренд.
плюсую. и это только внутренние факторы.
Никто ж не ожидает, что в течении следующего года FED что-то сломает высокими ставками.
После войны у нас - политическая турбулентность. После выборов тотальное перевооружение, а значит высокие расходы на оборонку. А если тотального перевооружения не будет - то и покупать тут не надо, увы.
Кстати, сразу после войны наших манёвренных мощностей в энергетике будет недостаточно, нужно будет их отстраивать год-два, это будет давить на промышленность.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 24 гру, 2022 11:58, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Та прямо 25грн/квтЧ Писали что промгенераторы жрут как Крузак дизельный и выдают больше 100квт/часов и это за 15литров солярки в час - 800гривен Литраж там около 5ти литров, не от КамАЗа пихло точно, скорее от судна маленького. Стоит он это генератор конечно как хорошо б/у Крузак тоже, амортизацию и ТО не считали
Дизель конечно поэкономнее бензинового. Если поставить генератор 100 кВт и подключить на него постоянного потребителя 70кВт (Это с учетом пусковых токов как раз рекомендуется) то это одна себестоимость киловатта по топливу.
А если взять реальную ситуацию в новостроее. На генератор 100 кВт повесили насосы + несколько лифтов которые включаются произвольно и потребление то пиковое (из за одновременного включения нескольких агрегатов с пусковыми токами) то 5 киловатт. А генератор кушает постоянно около 15 литров солярки. 800 грн /5 киловатт = 160 грн 25 грн это цена средняя киловатта в реальных условиях, на тех объектах, где подбором оборудования занимался человек понимающий в этих вопросах. т.е. был проект. Аматоры с деньгами получают не стабильно работающую схему аварийного питания. Тетка с силиконовыми губами с феном в одной руке и электрочайникам в другой угробит любую схему на генераторе. Тут только мини электростанция на дом Ну и дизель генератор 100 кВТ кушает всё же около 25 литров, а не 15. 48 кВт - 14,4литров За бренд наверное не нужно рассказывать https://zapchasti-market.com/index.php? ... 21EALw_wcB
Вот сразу чувствуется профессионал с большим опытом. Часа 3 на ютьюбе - не меньше.
vitaliian написав:Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
Він якби розказує "звідки".
vitaliian написав: Это не отменяет сказанного, очереди на популярные модели авто. Что плохо согласуется с упавшей покупательской способностью. Иначе эти же люди должны стоять в другой очереди - за гуманитаркой. По отдельным слоям она безусловно упала, допускаю что у половины взрослого населения. Но другая половина неплохо себя чухает.
Знизились не тільки у половини, а десь понад 90%, зросли в одного млн., ну і відповідно членам їх сімей перепадає, он як успіховій дружині - зарплата мінус, від чоловіка плюс. Автівок нових продається жалюгідне число:
baraka написав:После войны у нас - политическая турбулентность
какая турбулентность, за пророссийские полит силы уже не проголосуют ни Харьков, ни Мариуполь. Борьба будет вокруг того кто из кандидатов более проевропейский. 80% старых политиков уйдут на пенсию.
борьба будет следующая:
мы либо сломаем нашу систему клептократии и тогда будет шанс поменяться и будет шанс в будущем противостоянии с рашкой. Либо не сломаем, и тогда ждём реванш рашки через 5-7 лет. Старая система будет жёстко сопротивляться, а фронтовики (и те, кто понимают как предельно высоки ставки) - будут давить.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 24 гру, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
Він якби розказує "звідки".
vitaliian написав: Это не отменяет сказанного, очереди на популярные модели авто. Что плохо согласуется с упавшей покупательской способностью. Иначе эти же люди должны стоять в другой очереди - за гуманитаркой. По отдельным слоям она безусловно упала, допускаю что у половины взрослого населения. Но другая половина неплохо себя чухает.
Знизились не тільки у половини, а десь понад 90%, зросли в одного млн.,
Всього за 11 місяців цього року українці придбали і поставили на облік 34 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
тогда не в 2,7 а в 10-20 раз должно быть падение. А блях сколько навезли по сравнению с 2021? Спрос с новенькой Киа Рио сместился на 10летний х5. В моем жк есть некоторые проблемы с парковкой, места неофициально распределены, после большого скандала в 2021 (когда начали парковаться по 2-3 авто с одной квартиры) решили одна квартира= одно авто, и на каждом паркоместе написали гос номер. Прошло 1,5 года и 80% номеров теперь уже не соответствует написанному. Жители все те же, только авто у них уже другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 гру, 2022 12:23, всього редагувалось 2 разів.
не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.
Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.
Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.
Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
Moneta написав:жилья много, спроса мало
значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"
Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. Пэрэсичным этим не страдает.
Пересичный очень даже интересуется ценой на хрющ доставшейся от бабушки, т.е. на шару, когда ему ещё вчера надо было в автосалон КИА, и, если бабушка жила рядом с Бессарабкой, то и Тойота с Лексусом А мандарины просто берут поштучно, да и бананы по 70грн в Сильпо, как это делаю я, тем более количество едоков у нас сократилось на 75%(а структурно потребление фруктов так и на 90%) Очередь за КИА сейчас потому что Спортаж новый вышел и с качелями курса он у нас стоит почти те же 30-35куе что и в США к примеру, только комплектации там пожирнее скорее всего и дизеля наверно нет в отличии от VW, а битые с VINом 22-23годов не скоро завезут и они тоже сделанные под 30 стоить будут. Чтобы Франт не говорил, но в 2006-08годах многие успели так продать что то советское убитое задорого у нас, имея дачку/домик в нашей Конче/новострой ибо надо было "успеть" купить новый Бджып с салона, откуда и очереди были на топовый Прадо больше года. А доходы конечно упали, и возможно даже в гривне, но не у всех и не всем у кого они упали квартира даже по ценам 2000года была бы по карману(пока есть субсидия у мамки и она не выгоняет) Новострои в Киеве в гривне НГ22-НГ23 подтянулись или нет? Или только 100%недострои стоят мёртво по цене и работам по домучиванию объекта?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 24 гру, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
baraka написав:После войны у нас - политическая турбулентность
какая турбулентность, за пророссийские полит силы уже не проголосуют ни Харьков, ни Мариуполь. Борьба будет вокруг того кто из кандидатов более проевропейский. 80% старых политиков уйдут на пенсию.
борьба будет следующая:
мы либо сломаем нашу систему клептократии и тогда будет шанс поменяться и будет шанс в будущем противостоянии с рашкой. Либо не сломаем, и тогда ждём реванш рашки через 5-7 лет. Старая система будет жёстко сопротивляться, а фронтовики (и те, кто понимают как предельно высоки ставки) - будут давить.
Ви намагаєтесь донести ірпіньській ріелторші світло знань, сакральну мудрість поколінь. А їй потрібна ковбаса і теплі колготки, причому зараз. Сама вона не може зрозуміти зв'язок проросійських партій, війни, цін на нарухомість і цін на ковбасу. Подібно домашнім кроликам, хом'ячкам чи іншій живності, які не мають адекватного мислительного апарата