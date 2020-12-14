Додано: Суб 24 гру, 2022 12:20

vitaliian написав: Moneta написав: люди все это время нищают люди все это время нищают не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.



Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.



Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.



Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались? Moneta написав: жилья много, спроса мало жилья много, спроса мало значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"



Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. Пэрэсичным этим не страдает. не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?значит цены на дне. Или кому надо срочно продать, по-вашему будут зубами держать "нерыночные" цены франту на зло? Рынок инертен, но не настолько, чтобы вообще не реагировать на "спроса мало"Многие вообще ценами интересуются только когда покупают или продают. Была бы рыночная 20куе за хрущ в центре продавали бы за 20куе. не сомневайтесь. Это мы тут индексы линейкой измеряем. Пэрэсичным этим не страдает.

Пересичный очень даже интересуется ценой на хрющ доставшейся от бабушки, т.е. на шару, когда ему ещё вчера надо было в автосалон КИА, и, если бабушка жила рядом с Бессарабкой, то и Тойота с ЛексусомА мандарины просто берут поштучно, да и бананы по 70грн в Сильпо, как это делаю я, тем более количество едоков у нас сократилось на 75%(а структурно потребление фруктов так и на 90%)Очередь за КИА сейчас потому что Спортаж новый вышел и с качелями курса он у нас стоит почти те же 30-35куе что и в США к примеру, только комплектации там пожирнее скорее всего и дизеля наверно нет в отличии от VW, а битые с VINом 22-23годов не скоро завезут и они тоже сделанные под 30 стоить будут.Чтобы Франт не говорил, но в 2006-08годах многие успели так продать что то советское убитое задорого у нас, имея дачку/домик в нашей Конче/новострой ибо надо было "успеть" купить новый Бджып с салона, откуда и очереди были на топовый Прадо больше года.А доходы конечно упали, и возможно даже в гривне, но не у всех и не всем у кого они упали квартира даже по ценам 2000года была бы по карману(пока есть субсидия у мамки и она не выгоняет)Новострои в Киеве в гривне НГ22-НГ23 подтянулись или нет? Или только 100%недострои стоят мёртво по цене и работам по домучиванию объекта?