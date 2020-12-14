Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.
Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.
Frant написав:Ви намагаєтесь донести ірпіньській ріелторші світло знань, сакральну мудрість поколінь. А їй потрібна ковбаса і теплі колготки, причому зараз. Сама вона не може зрозуміти зв'язок проросійських партій, війни, цін на нарухомість і цін на ковбасу. Подібно домашнім кроликам, хом'ячкам чи іншій живності, які не мають адекватного мислительного апарата