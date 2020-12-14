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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10563105641056510566

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:29

  барабашов написав:Чтобы Франт не говорил
будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.

Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:34

  Frant написав:Ви намагаєтесь донести ірпіньській ріелторші світло знань, сакральну мудрість поколінь.
А їй потрібна ковбаса і теплі колготки, причому зараз.
Сама вона не може зрозуміти зв'язок проросійських партій, війни, цін на нарухомість і цін на ковбасу. Подібно домашнім кроликам, хом'ячкам чи іншій живності, які не мають адекватного мислительного апарата


спс, да, вы правы
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:тогда не в 2,7 а в 10-20 раз должно быть падение. А блях сколько навезли по сравнению с 2021? Спрос с новенькой Киа Рио сместился на 10летний х5.

Чому в 10 раз? 1 млн може забезпечити навіть ріст. В мене знайомий в ТРО ЗСУ придбав два позашляховика зараз - собі і сину.
Х5 на 16-му місці серед блях -
Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну в 2022 році (статистика) https://focus.ua/uk/auto/525247-kakie-b ... statistika

У 2021 600 тис б/у https://eauto.org.ua/news/100-bilshist- ... op-modeley
В цьому за 10 міс 357 тис. https://internetua.com/stalo-vidomo-ski ... zmitnennya
Так що як не крути.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:41

  Ой+ написав:Чому в 10 раз? 1 млн може забезпечити навіть ріст
ловите кейс. если 39 млн перестанут есть соль, сколько соли должны будут съесть оставшиеся 1 млн, чтобы дать рост. Мест в реанимации всем хватит?
  Ой+ написав:Так що як не крути
в 2 раза а не в 10)
vitaliian
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