Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию. Покупайте мандаринов столько сколько хочется. Яблоки тоже не игнорируйте.
Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 гру, 2022 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Ви намагаєтесь донести ірпіньській ріелторші світло знань, сакральну мудрість поколінь. А їй потрібна ковбаса і теплі колготки, причому зараз. Сама вона не може зрозуміти зв'язок проросійських партій, війни, цін на нарухомість і цін на ковбасу. Подібно домашнім кроликам, хом'ячкам чи іншій живності, які не мають адекватного мислительного апарата
будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.
Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.
Ну да Стены в хрюще сломать легко, соседей алкашей выселить в другое логово реально(но зачем?), а потолок поднять нереально. Он имеет смысл покупки только как аналог хостела для состоятельных арендаторов(и лучше длительных) в очень хорошем месте, где нет новостроек или они стоят запредельно и тупо намного больше по метражу обьекта и желательно уже с каким то приличным ремонтом, лучше под хозяина, а не чей то потёршийся жизнью кейс как у Трибеки на ПОХе с ремонтом ногами и из г0вна. В сталинках прибавляются другие проблемы, можно жить уже самому, но ни соседей не поменяешь на вменяемых, ни коммуникации(хотя где как), ни второй санузел в трешке не поставишь. Но запредельные ценники как в Праге/Варшаве упадут и существенно и будут ниже себестоимости, либо в тех объектах, где в 21м году цена на голые стены была космической и ремонт сделан более-менее свежий, продажи прелестей будут идти мягко говоря со скрипом и скорее всего не резидентам. Ахметка с друзями там стояками скупать не БУДЕТ
vitaliian написав:ловите кейс. если 39 млн перестанут есть соль, сколько соли должны будут съесть оставшиеся 1 млн, чтобы дать рост. при 90% зубожинни чтобы добиться падения регистрации авто в 2 раза, оставшиеся 10% должны увеличить потребление в 4-5 раз. То есть вместо одного корыта купить 5 корыт
Багато експресії, але не в тему. Наявного населення дай бог щоб 25 млн, з них активні доходи в 10 млн, решта соціалка, родина. Навіть не всім з вищезгаданого 1 млн потрібно купити по атівці, щоб забезпечити цю цифру. Окрім того ще інші збідніли, але не обнулили свої доходи. Якщо Вітренко отримав тільки 1 млрд цього року, а не 3 як бувало, то це не значить, що він вже ну зовсім не може собі нічого купити. І навіть серед пенсіонерів, які в цілому значно підупали в купівельній спроможності, знайдеться певна к-ть які можуть собі оновити щось непогане. Те ж і з нерухомістю - більшість в глибокому ауті, але дехто у відносних плюсах, що, можливо, дозволить спродувати пену к-ть від смартиків до "прелестей".
будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.
Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.
Ну да Стены в хрюще сломать легко, соседей алкашей выселить в другое логово реально(но зачем?), а потолок поднять нереально. Он имеет смысл покупки только как аналог хостела для состоятельных арендаторов(и лучше длительных) в очень хорошем месте, где нет новостроек или они стоят запредельно и тупо намного больше по метражу обьекта и желательно уже с каким то приличным ремонтом, лучше под хозяина, а не чей то потёршийся жизнью кейс как у Трибеки на ПОХе с ремонтом ногами и из г0вна. В сталинках прибавляются другие проблемы, можно жить уже самому, но ни соседей не поменяешь на вменяемых, ни коммуникации(хотя где как), ни второй санузел в трешке не поставишь. Но запредельные ценники как в Праге/Варшаве упадут и существенно и будут ниже себестоимости, либо в тех объектах, где в 21м году цена на голые стены была космической и ремонт сделан более-менее свежий, продажи прелестей будут идти мягко говоря со скрипом и скорее всего не резидентам. Ахметка с друзями там стояками скупать не БУДЕТ
Правильно думаєте. Цегляні київські хрущовки в зручних локаціях - цілком придатні для інвестицій під оренду. Легко здаються, дають постійний прибуток. і мають незаперечну перевагу перед новобудними квартирами в Прикиєвських Єпенях. Собі можна купити щось краще, зокрема "сталінку" чи новобуд на Печерських пагорбах.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 гру, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
baraka написав:После войны у нас - политическая турбулентность
какая турбулентность, за пророссийские полит силы уже не проголосуют ни Харьков, ни Мариуполь. Борьба будет вокруг того кто из кандидатов более проевропейский. 80% старых политиков уйдут на пенсию.
борьба будет следующая:
мы либо сломаем нашу систему клептократии и тогда будет шанс поменяться и будет шанс в будущем противостоянии с рашкой. Либо не сломаем, и тогда ждём реванш рашки через 5-7 лет. Старая система будет жёстко сопротивляться, а фронтовики (и те, кто понимают как предельно высоки ставки) - будут давить.
Уверен, что никакой турбулентности не будет. Зеленского переизберут на 2-ой срок несмотря на всю критику. Основой бюджета и восстановления Украины будут европейское финансирование с европейским контролем. Много будет людей поживших в Европе, что приведет к некоторому изменению менталитета. Голосований за гречку и "много ворует, но много делает" уже не будет так массово, как раньше. Терпимость общества к коррупции уменьшится, основание "не за это Родину отстояли, чтобы олигархи/прокуроры карманы набивали". Большое количество неравнодушных людей, волонтеров найдут себя в построении государства. Так что все будет хорошо.
Ой+ написав:Якщо Вітренко отримав тільки 1 млрд цього року, а не 3 як бувало, то це не значить, що він вже ну зовсім не може собі нічого купити.
какую долю от общего потребления обеспечивает пан Витренко ? Три киевских торта за день осилит? Купить может всё, но съест ровно столько, сколько сможет проглотить до рвотного позыва. И ни на один кусочек больше. В сказки, что четыре пересичных голодают, а Витренко стал жрать в 5 раз больше не верю. Это такой же тупняк как и "быдло элита"