Додано: Суб 24 гру, 2022 12:53

vitaliian написав: барабашов написав: Чтобы Франт не говорил Чтобы Франт не говорил будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.



Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит. будете думать как франт, окажетесь рядом с ним на картонке в переходе . Метафизическая интоксикация называется. Люди стремятся повышать а не понижать качество жизни, поэтому ездят отдыхать не на турбазы Новомосковска, а в Хорватию/Испанию.Все гавно подешевеет, потому что оно не соответствует требованиям времени. Все нормальное будет стоить дорого, потому что оно везде так стоит.

Ну даСтены в хрюще сломать легко, соседей алкашей выселить в другое логово реально(но зачем?), а потолок поднять нереально.Он имеет смысл покупки только как аналог хостела для состоятельных арендаторов(и лучше длительных) в очень хорошем месте, где нет новостроек или они стоят запредельно и тупо намного больше по метражу обьекта и желательно уже с каким то приличным ремонтом, лучше под хозяина, а не чей то потёршийся жизнью кейс как у Трибеки на ПОХе с ремонтом ногами и из г0вна.В сталинках прибавляются другие проблемы, можно жить уже самому, но ни соседей не поменяешь на вменяемых, ни коммуникации(хотя где как), ни второй санузел в трешке не поставишь.Но запредельные ценники как в Праге/Варшаве упадут и существенно и будут ниже себестоимости, либо в тех объектах, где в 21м году цена на голые стены была космической и ремонт сделан более-менее свежий, продажи прелестей будут идти мягко говоря со скрипом и скорее всего не резидентам.Ахметка с друзями там стояками скупать не БУДЕТ