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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 13:24
vitaliian написав: Ой+ написав:
Якщо Вітренко отримав тільки 1 млрд цього року, а не 3 як бувало, то це не значить, що він вже ну зовсім не може собі нічого купити.
какую долю от общего потребления обеспечивает пан Витренко ? Три киевских торта за день осилит? Купить может всё, но съест ровно столько, сколько сможет проглотить до рвотного позыва. И ни на один кусочек больше. В сказки что Витренко стал жрать в 5 раз больше не верю. Из этого примера следует что 10% никак не могут перекрыта собой потребление остальных 90%.
пан Витренко имеет во владении автопарк, шоферов, дворников, поваров, уборщиц, садовника, охранников, особняки, квартиры. Это куча рабочих мест.
Рассказывали знакомые о небольшом киевском олигархе - у чувака на дом около 15 чел. персонала. И это только дом.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:26
vitaliian написав: Ой+ написав:
Якщо Вітренко отримав тільки 1 млрд цього року, а не 3 як бувало, то це не значить, що він вже ну зовсім не може собі нічого купити.
какую долю от общего потребления обеспечивает пан Витренко ? Три киевских торта за день осилит? Купить может всё, но съест ровно столько, сколько сможет проглотить до рвотного позыва. И ни на один кусочек больше. В сказки что Витренко стал жрать в 5 раз больше не верю. Из этого примера следует что 10% никак не могут перекрыта собой потребление остальных 90%.
Вітальєн, ти мислиш образами ковбаси, тортиків, шуб і колготок?
Ок, я тобі поясню на доступній тобі мові.
Від'їдь від Києва на 70 км, зроби вояж по лісовим селам Житомирської області. Можеш навіть на своєму електросамокаті спробувати.
Ти побачиш десятки, сотні порожніх хат колгоспної епохи. З погрібом, сараєм, колодязем, шматком землі. Ціна до війни була 1000-2000 доларів. Ніхто їх не купляв, нікому не потрібні - земля бідна, пісок.
А якісна ковбаса там дорога, дорожча за київські ковбаси. Да і немає її там - для кого її везти в дальні Єпенях?
В Києві ситуація все ближче до описаної. На ковбасу гроші ще є у населення (не у всіх), а на нерухомість за довоєнними цінами - немає!
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:53
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Пытаюсь уже несколько месяцев объяснить что шары не будет. Мало кто слышит.
Так легко как с Голосухой в этот раз не отделаетесь.
Шары (всего то полтосика) не будет.
Квитка не продается - не умоляйте.
Максим, какая нафиг продажа?
Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?
Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин ....
Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам.
У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину.
Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон.
Ходка за ходкой бабло за границу подавай.
А вам кто бабло повезет?
Жена спец подготовку проходила?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:58
Frant
Франт, Прадо стоит как обычная без изысков квартира
Дешёвые как однушка, дорогие Прадо - Lexus GX460 - как трешка или однушка в новострое
Наклепать можно миллионы
В карантин реально продавали по цене почти как в Эмиратах - 42-45куе за те, что в 19м году 56куе минимум стоили
Почему сейчас не хотят автобарыги сделать подарок народу?
А продают вовсю авто 21года по ВИНу и ни копейки не уступают
Автовозы с ними видел сам но у нас
ПыСы - хочу жить как Витренко!
Он гений, король развода руцких на цену на газ, или фамилия помогла кушать торт как «стая хором»?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:03
BIGor написав:
пан Витренко имеет во владении автопарк, шоферов, дворников, поваров, уборщиц, садовника, охранников, особняки, квартиры. Это куча рабочих мест.
Рассказывали знакомые о небольшом киевском олигархе - у чувака на дом около 15 чел. персонала. И это только дом.
Если источник богатства пана Витренко только официальные премиальные от Нафтогаза, то разве это плохо?
Быть богатым не плохо, плохо играть не по правилам.
Не нравятся правила? Меняйте.
Пан Витренко тут причем?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:14
Frant написав: vitaliian написав: Ой+ написав:
Якщо Вітренко отримав тільки 1 млрд цього року, а не 3 як бувало, то це не значить, що він вже ну зовсім не може собі нічого купити.
какую долю от общего потребления обеспечивает пан Витренко ? Три киевских торта за день осилит? Купить может всё, но съест ровно столько, сколько сможет проглотить до рвотного позыва. И ни на один кусочек больше. В сказки что Витренко стал жрать в 5 раз больше не верю. Из этого примера следует что 10% никак не могут перекрыта собой потребление остальных 90%.
Вітальєн, ти мислиш образами ковбаси, тортиків, шуб і колготок?
Ок, я тобі поясню на доступній тобі мові.
Від'їдь від Києва на 70 км, зроби вояж по лісовим селам Житомирської області. Можеш навіть на своєму електросамокаті спробувати.
Ти побачиш десятки, сотні порожніх хат колгоспної епохи. З погрібом, сараєм, колодязем, шматком землі. Ціна до війни була 1000-2000 доларів. Ніхто їх не купляв, нікому не потрібні - земля бідна, пісок.
А якісна ковбаса там дорога, дорожча за київські ковбаси. Да і немає її там - для кого її везти в дальні Єпенях?
В Києві ситуація все ближче до описаної. На ковбасу гроші ще є у населення (не у всіх), а на нерухомість за довоєнними цінами - немає!
В принципі у Львові ситуація подібна, видимість вічного свята створює 32 тис ІТвців в кожного на забезпеченні мінімум з три людини, не рахуючи фітнестренера та манікюрниці його дружини,ну і різноманітні запильники місцевого бюджету і тп(Долярчик) . Помаленьку проїдається накопичений жирок, в кого його нема-тоді біда.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:16
UA написав: BIGor написав:
пан Витренко имеет во владении автопарк, шоферов, дворников, поваров, уборщиц, садовника, охранников, особняки, квартиры. Это куча рабочих мест.
Рассказывали знакомые о небольшом киевском олигархе - у чувака на дом около 15 чел. персонала. И это только дом.
Если источник богатства пана Витренко только официальные премиальные от Нафтогаза, то разве это плохо?
Быть богатым не плохо, плохо играть не по правилам.
Не нравятся правила? Меняйте.
Пан Витренко тут причем?
Тот Витренко - не так уж прост, при нем Нафтогаз в убытках (хотя впринципе постоянно эта компания сосет из бюджета ярды), он сын российской Витренко (из Крыма такая была бешенная), восстанавливался в должности через суд, видно пропихивали его изрядно.
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