Додано: Суб 24 гру, 2022 15:27

airmax78 написав: UA написав: Максим, какая нафиг продажа?



Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?



Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин ....

Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам.

У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину.

Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон.

Ходка за ходкой бабло за границу подавай.



А вам кто бабло повезет?

Жена спец подготовку проходила? Максим, какая нафиг продажа?Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин ....Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам.У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину.Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон.Ходка за ходкой бабло за границу подавай.А вам кто бабло повезет?Жена спец подготовку проходила?

Навіщо виводити гроші з України? Україна після війни стане інвестиційним клондайком. Навіщо виводити гроші з України? Україна після війни стане інвестиційним клондайком.

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