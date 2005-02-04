Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?
Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин .... Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам. У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину. Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон. Ходка за ходкой бабло за границу подавай.
А вам кто бабло повезет? Жена спец подготовку проходила?
Навіщо виводити гроші з України? Україна після війни стане інвестиційним клондайком.
не может все вокруг постоянно дорожать и при этом "люди нищают", значит должны закрываться супермаркеты, пропадать с полки дорогие колбасы, напитки, фрукты.
Если из "обнищавших" никто не купит помидоры, хурму или мандарин, они испортятся.
Заправки тоже кстати не закрылись. Что то в вашей формуле не работает... В автосалоне на Петровке (приятель там работает) на SUV Киа очередь. На новой почте под домом очередь вообще постоянно.
Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались
Вас почитаешь - так в Киеве полный парадайс. Даже в зажравшейся Европе нет очередей на SUV Киа Кстати о дорогих продуктах и "люди нищают" - можете глянуть просветительское видео (https://www.youtube.com/watch?v=dynknb2_kXk) ПС у Вас то доходы с начала войны в долларах выросли? Что с работой?
Не знаю за КІА, а Тойоти розгребли геть, тільки замовлення на виробництво
UA написав:Если источник богатства пана Витренко только официальные премиальные от Нафтогаза, то разве это плохо? Быть богатым не плохо, плохо играть не по правилам. Не нравятся правила? Меняйте. Пан Витренко тут причем?
Правила він і йому подібні самі собі установлюють і прописують. Зараз, звичайно, могли би всією громадою хоч трохи цивілізувати подібні перекоси і розподілі суспільного пиріжка. Але очікувати від самих вигодоотримувачів моральності не приходиться. Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?
Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин .... Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам. У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину. Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон. Ходка за ходкой бабло за границу подавай.
А вам кто бабло повезет? Жена спец подготовку проходила?
Навіщо виводити гроші з України? Україна після війни стане інвестиційним клондайком.
ЗЫ. Увы необратимые миграционные процессы уже начались. Молодежь не будет вам работать за 150$ в Украине и ждать инвестиционного бума. Лучшие работоспособное уезжает... Европейские страны по упрощенке начали переманивать к себе укр.народ. европейской стране проще выделить деньги не в Украинскую экономику где корупция и тд. а в свою. На этом форуме у многих желание, что бы немцы и французы выделили бабло на восстановление чужой им страны, но им то это зачем.? Проще и дешевле тем бежанцам (5-7 млн) обеспечить жильем там.. Не обуза, а ценный актив. В НБУ указали на положительный эффект для Европы от пребывания украинских мигрантов https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ne-obuza-a-tsennyj-aktiv-v-nbu-sprognozirovali-polozhitelnyj-effekt-dlya-evropy-ot-prebyvaniya-ukrainskih-migrantov Вас в "Украине держит" работодатель который вам платит 8к у.е. Который насильно вывез вас и вашу всю семью забугор. Если вас уволят, вы вывернетесь?
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 24 гру, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Если источник богатства пана Витренко только официальные премиальные от Нафтогаза, то разве это плохо? Быть богатым не плохо, плохо играть не по правилам. Не нравятся правила? Меняйте. Пан Витренко тут причем?
Тот Витренко - не так уж прост, при нем Нафтогаз в убытках (хотя впринципе постоянно эта компания сосет из бюджета ярды), он сын российской Витренко (из Крыма такая была бешенная), восстанавливался в должности через суд, видно пропихивали его изрядно.
Ветренко родилась в Киеве, нархоз заканчивала На почве личной ипанутости начала строить прогрессирующий рашизм - социализм. Кураторы из ФСБ подогнали ей спонсора - "бизнесмена" Максима Курочкина (Бешеный Макс) После ликвидации Курочкина земляками Барабашова, начали отстреливать всех с кем он контачил. Тут Натаха Витренко и сибалась на расию на всякий случай. А Юра Витренко с мамашей не живет с детства. Ипанутось вроде по наследству не передалась. Какие претензии к нему?
Знаете почему 80-90% клиентов касс ВИП отделений банков сейчас женщины?
Правильно, это жены Ваших побратимов из батальонов Вена - Берлин .... Мужья призывного возраста делают доверенность на операции с вкладами по депозитам. У нотарей есть спец. тариф по оформлению таких доверенностей без приезда мужика в Украину. Жены пакуют пачки долларов в трусы и бюстгальтеры из через кордон. Ходка за ходкой бабло за границу подавай.
А вам кто бабло повезет? Жена спец подготовку проходила?
Навіщо виводити гроші з України? Україна після війни стане інвестиційним клондайком.
Ну Ви ж хочете продати ЯГ і вивести 350 куе в ЕС. Чому мають інші того не робити? Знову подвійні стандарти. Ви мені нагадуєте чимось цих всіх Гетьманцевих і шарікових - як з однієї сторони кажуть, що треба вкладувати гроші в Україну - а асмі потроху перебираються і осідають на Кіпрах - де нижньому місцю тепліше і безпечніше. От останній приклад - голова НБУ. Може тепер ваш сусуд в єлітці Відню.
Нові найбільші осередки концентрації українських айтівців – Польща, Німеччина, Румунія. Навесні 2022-го Україну покинуло до 57 000 фахівців, свідчать підрахунки Львівського IT Кластеру. Втім, існує ризик, що після відкриття кордонів на еміграцію наважиться до половини індустрії.
До речі, від віддтоку ІТ-шників найбільш постраждають ринки нерухомості великих міст - Київ, Харків та Львів, бо в Крижополях та Жмеринках іх і раніше небуло.