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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10563105641056510566

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:47

  maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:56

  vitaliian написав:
  maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?

Франт - ніщєброд?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:28

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?

"Звідки гроші, Зін?" :mrgreen:

Ну цікавлюсь, то я виключно для порівняння з ЛРЖН.
Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн!
Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат ;) або купили авто)
Тобто, хоч круть, а хоч верть - а більше ляма грн за рік "не наскирдуєш", так як навряд чи є такі(а якщо і є, то їх не багато), що з початку повномасштабного вторгнення і протягом року будуть знаходитись на вогневій!(тобто отримувати 112К+/міс)

До чого я веду?
Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого".
Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:39

  Vlad442 написав:Уверен, что никакой турбулентности не будет. Зеленского переизберут на 2-ой срок несмотря на всю критику. Основой бюджета и восстановления Украины будут европейское финансирование с европейским контролем. Много будет людей поживших в Европе, что приведет к некоторому изменению менталитета. Голосований за гречку и "много ворует, но много делает" уже не будет так массово, как раньше. Терпимость общества к коррупции уменьшится, основание "не за это Родину отстояли, чтобы олигархи/прокуроры карманы набивали". Большое количество неравнодушных людей, волонтеров найдут себя в построении государства.
Так что все будет хорошо.


Возможно даже Зеленский попробует переизбраться.
1) а что если не попробует ?
2) что вам даст Зеленский на втором сроке ? Ведь сейчас, во время войны, когда нужно предельно эффективно проводить реформы и менять тыл/экономику - сейчас, при нём, это пущено на самотёк.
3) а что - система просто так сдастся ? То есть именно все те, у кого рыло в пушку откажутся от контроля потоков, возьмут и уйдут со своих постов во имя будущего Украины ? Вы в это верите ?

ПС: на месте Зеленского я бы ещё хорошо подумал - идти ли на второй срок ?
Если не пойдёт на второй - то войдёт в историю и его будут сравнивать м Черчилем.
А если пойдёт - надо будет проводить реформы. Если провалит их - то смажет всю свою карму, что набрал во время войны. Если успешно произведёт реформы, то про него начнут говорить не очень приятно, ибо настоящие реформы - это больно, это выход из зоны комфорта для многих (при этом ему надо будет потерять всех "друзей"). Он готов на это, как считаете ? Ведь он сейчас "потерять" Гетьманцева не готов (который ему вроде как и не друг, а просто чиновник).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:05

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах.

Ну да, ну да, 20% ИТ-шников выехали.
https://forbes.ua/innovations/it-voenno ... 2022-10676
Нові найбільші осередки концентрації українських айтівців – Польща, Німеччина, Румунія. Навесні 2022-го Україну покинуло до 57 000 фахівців, свідчать підрахунки Львівського IT Кластеру. Втім, існує ризик, що після відкриття кордонів на еміграцію наважиться до половини індустрії.

До речі, від віддтоку ІТ-шників найбільш постраждають ринки нерухомості великих міст - Київ, Харків та Львів, бо в Крижополях та Жмеринках іх і раніше небуло.

Вроді уже з цифрам показав, що продажі авто упали наполовину, незважаючи на
  Успіх написав:Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн!
Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат або купили авто)

Щодо того, що вибувають невдахи, то:
У 2022 р українці витратили за кордоном $22 млрд: як біженці піднімають економіку ЄС https://minfin.com.ua/ua/2022/12/16/97361272/

Навіть з числа форумчан ряд не найбідніших з'їхали.
ІТівці далі від'їзжджають, ряд транснаціональних контор тут діяльність просто закрили.
Після благополучного завершення війни, кінця якої ще не видно:
Росіяни готуються до тривалої позиційної війни, – Світан пояснив, що на це вказує https://24tv.ua/rosiyani-gotuyutsya-do- ... v_n2223887
, то залишиться маса пенсіонерів, ветеранів з сім'ями, неймовірні борги і розвалена економіка. І зовсім мало людей які готові це все витягувати та вирулювати. Чи буде тоді бум на нерухомість і т.д.?
Ой+
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