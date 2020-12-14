Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
vitaliian написав:Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
"Звідки гроші, Зін?"
Ну цікавлюсь, то я виключно для порівняння з ЛРЖН. Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн! Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат або купили авто) Тобто, хоч круть, а хоч верть - а більше ляма грн за рік "не наскирдуєш", так як навряд чи є такі(а якщо і є, то їх не багато), що з початку повномасштабного вторгнення і протягом року будуть знаходитись на вогневій!(тобто отримувати 112К+/міс)
До чого я веду? Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого". Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
Vlad442 написав:Уверен, что никакой турбулентности не будет. Зеленского переизберут на 2-ой срок несмотря на всю критику. Основой бюджета и восстановления Украины будут европейское финансирование с европейским контролем. Много будет людей поживших в Европе, что приведет к некоторому изменению менталитета. Голосований за гречку и "много ворует, но много делает" уже не будет так массово, как раньше. Терпимость общества к коррупции уменьшится, основание "не за это Родину отстояли, чтобы олигархи/прокуроры карманы набивали". Большое количество неравнодушных людей, волонтеров найдут себя в построении государства. Так что все будет хорошо.
Возможно даже Зеленский попробует переизбраться. 1) а что если не попробует ? 2) что вам даст Зеленский на втором сроке ? Ведь сейчас, во время войны, когда нужно предельно эффективно проводить реформы и менять тыл/экономику - сейчас, при нём, это пущено на самотёк. 3) а что - система просто так сдастся ? То есть именно все те, у кого рыло в пушку откажутся от контроля потоков, возьмут и уйдут со своих постов во имя будущего Украины ? Вы в это верите ?
ПС: на месте Зеленского я бы ещё хорошо подумал - идти ли на второй срок ? Если не пойдёт на второй - то войдёт в историю и его будут сравнивать м Черчилем. А если пойдёт - надо будет проводить реформы. Если провалит их - то смажет всю свою карму, что набрал во время войны. Если успешно произведёт реформы, то про него начнут говорить не очень приятно, ибо настоящие реформы - это больно, это выход из зоны комфорта для многих (при этом ему надо будет потерять всех "друзей"). Он готов на это, как считаете ? Ведь он сейчас "потерять" Гетьманцева не готов (который ему вроде как и не друг, а просто чиновник).
Нові найбільші осередки концентрації українських айтівців – Польща, Німеччина, Румунія. Навесні 2022-го Україну покинуло до 57 000 фахівців, свідчать підрахунки Львівського IT Кластеру. Втім, існує ризик, що після відкриття кордонів на еміграцію наважиться до половини індустрії.
До речі, від віддтоку ІТ-шників найбільш постраждають ринки нерухомості великих міст - Київ, Харків та Львів, бо в Крижополях та Жмеринках іх і раніше небуло.
Вроді уже з цифрам показав, що продажі авто упали наполовину, незважаючи на
Успіх написав:Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн! Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат або купили авто)
Навіть з числа форумчан ряд не найбідніших з'їхали. ІТівці далі від'їзжджають, ряд транснаціональних контор тут діяльність просто закрили. Після благополучного завершення війни, кінця якої ще не видно: