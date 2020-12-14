Додано: Суб 24 гру, 2022 16:39

Vlad442 написав: Уверен, что никакой турбулентности не будет. Зеленского переизберут на 2-ой срок несмотря на всю критику. Основой бюджета и восстановления Украины будут европейское финансирование с европейским контролем. Много будет людей поживших в Европе, что приведет к некоторому изменению менталитета. Голосований за гречку и "много ворует, но много делает" уже не будет так массово, как раньше. Терпимость общества к коррупции уменьшится, основание "не за это Родину отстояли, чтобы олигархи/прокуроры карманы набивали". Большое количество неравнодушных людей, волонтеров найдут себя в построении государства.

Так что все будет хорошо. Уверен, что никакой турбулентности не будет. Зеленского переизберут на 2-ой срок несмотря на всю критику. Основой бюджета и восстановления Украины будут европейское финансирование с европейским контролем. Много будет людей поживших в Европе, что приведет к некоторому изменению менталитета. Голосований за гречку и "много ворует, но много делает" уже не будет так массово, как раньше. Терпимость общества к коррупции уменьшится, основание "не за это Родину отстояли, чтобы олигархи/прокуроры карманы набивали". Большое количество неравнодушных людей, волонтеров найдут себя в построении государства.Так что все будет хорошо.

Возможно даже Зеленский попробует переизбраться.1) а что если не попробует ?2) что вам даст Зеленский на втором сроке ? Ведь сейчас, во время войны, когда нужно предельно эффективно проводить реформы и менять тыл/экономику - сейчас, при нём, это пущено на самотёк.3) а что - система просто так сдастся ? То есть именно все те, у кого рыло в пушку откажутся от контроля потоков, возьмут и уйдут со своих постов во имя будущего Украины ? Вы в это верите ?ПС: на месте Зеленского я бы ещё хорошо подумал - идти ли на второй срок ?Если не пойдёт на второй - то войдёт в историю и его будут сравнивать м Черчилем.А если пойдёт - надо будет проводить реформы. Если провалит их - то смажет всю свою карму, что набрал во время войны. Если успешно произведёт реформы, то про него начнут говорить не очень приятно, ибо настоящие реформы - это больно, это выход из зоны комфорта для многих (при этом ему надо будет потерять всех "друзей"). Он готов на это, как считаете ? Ведь он сейчас "потерять" Гетьманцева не готов (который ему вроде как и не друг, а просто чиновник).