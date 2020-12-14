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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 19:47
Успіх написав:
До чого я веду?
Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого".
Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку.
2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма?
3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.
Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:09
vitaliian написав: Ой+ написав:
Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.
Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:14
vitaliian написав:
Быдло для них нищеброды. А элита, те кто ещё богаче. У богатых только один критерий оценки - количество активов.
Более точного описания такого явления как жлобство ещё не встречал
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