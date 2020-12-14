Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
vitaliian написав:Есть и те кто нищает, но их не большинство. А долярчик почему то уже ценами кржн интересуется, что можно купить за лям. Откуда этот лям у долярчика не задумывались?
"Звідки гроші, Зін?"
Ну цікавлюсь, то я виключно для порівняння з ЛРЖН. Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн! Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат або купили авто) Тобто, хоч круть, а хоч верть - а більше ляма грн за рік "не наскирдуєш", так як навряд чи є такі(а якщо і є, то їх не багато), що з початку повномасштабного вторгнення і протягом року будуть знаходитись на вогневій!(тобто отримувати 112К+/міс)
До чого я веду? Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого". Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
Нові найбільші осередки концентрації українських айтівців – Польща, Німеччина, Румунія. Навесні 2022-го Україну покинуло до 57 000 фахівців, свідчать підрахунки Львівського IT Кластеру. Втім, існує ризик, що після відкриття кордонів на еміграцію наважиться до половини індустрії.
До речі, від віддтоку ІТ-шників найбільш постраждають ринки нерухомості великих міст - Київ, Харків та Львів, бо в Крижополях та Жмеринках іх і раніше небуло.
Вроді уже з цифрам показав, що продажі авто упали наполовину, незважаючи на
Успіх написав:Але, якщо розглядати прошарок військових, які "підняли свої статки", то за рік часу/війни - в їхніх(як і моїх) кишенях заваляється лям грн! Більше - ні, так як решта - витрати на сім'ю (в кого вона є), а в кого її нема, то все одно витрачають на себе(дорога їжа/випивка/інколи трохи на дівчат або купили авто)
Навіть з числа форумчан ряд не найбідніших з'їхали. ІТівці далі від'їзжджають, ряд транснаціональних контор тут діяльність просто закрили. Після благополучного завершення війни, кінця якої ще не видно:
maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
Франт - ніщєброд?
один из богатейших форумчан,все богатые прикидываются и главное,чтоб думали так.Так проще,проверено.Да и понты не для по-настоящему богатых
maza5 написав:Самые платежеспособные выезжали в течении недели
из моих соседей все кто выехал уже вернулись. Детей конечно оставили кто где, в селах у бабушек и т.д. спрашиваю а чего, как минимум шоб квартиру не растащили. или вы думаете у них как у франта ничего нет? Найми охрану, так охрана первая же все растащит. Княжичи помните?
Так и запишем в трудову книжку - с 2022 года сторж квартиры в Ирпене
Ой+ написав:то залишиться маса пенсіонерів, ветеранів з сім'ями, неймовірні борги і розвалена економіка. І зовсім мало людей які готові це все витягувати та вирулювати. Чи буде тоді бум на нерухомість і т.д.?
В краткосрочной нет. В среднесрочной и долгосрочной, да.
Мизантрóп написав:один из богатейших форумчан,все богатые прикидываются и главное,чтоб думали так.Так проще,проверено.Да и понты не для по-настоящему богатых
Люди прикидываются внешне, а тут крик души, который явно определяет возраст и социальное положение. У богатых психология немного другая. Менее негативная.
Успіх написав:До чого я веду? Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого". Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку. 2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма? 3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.
Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.
Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.
Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там. Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине. Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.