RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10564105651056610567

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:53

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.

Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23127
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:15

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Квитка не продается - не умоляйте.

Да, потому что никто не покупает!

Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.

Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
reus
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 21.03.12
Подякував: 361 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10564105651056610567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2341, 2342, 2343
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23429 15041516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 23:39
Мизантрóп
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (99)
24.12.2022 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.