|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 22:53
Damien написав: vitaliian написав: Ой+ написав:
Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.
Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23127
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 2444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 гру, 2022 23:15
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Квитка не продается
- не умоляйте.
Да, потому что никто не покупает
!
Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.
Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 1186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23429
|15041516
|
|
|1117
|4988407
|
|
|3
|5019
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|