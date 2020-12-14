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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10564105651056610567

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:53

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.

Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:15

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Квитка не продается - не умоляйте.

Да, потому что никто не покупает!

Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.

Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.

Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.

Мы все ответственны за тех, кого приручили. Нельзя вот так взять и выбросить последнюю надежду Макса на помойку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:04

  antey1969 написав:Мы все ответственны за тех, кого приручили. Нельзя вот так взять и выбросить последнюю надежду Макса на помойку.

Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.

Не успеете. Я готов купить за 9999 евро. Чтобы жена за один раз смогла вывезти валюту. Но перед сделкой приду с двухметровым правилом и фонариком, проверю, насколько плинтуса скрытые, а то первый ремонт человека, который в этом не понимает, с прорабом, который будет вешать лапшу на уши чтобы скрыть косяки. Может оказаться, что квиточка совсем и не квиточка. Может там ремонт под снос, тем более что нет приточно-вытяжной вентиляции. Эконом.

Еще почему два года не устраивают, потому что Макс продает на дне как раз перед рассветом. Надеюсь война завершится раньше, чем через 2+ года.

PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:42

  Vlad442 написав:
  reus написав:Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.

Не успеете. Я готов купить за 9999 евро. Чтобы жена за один раз смогла вывезти валюту. Но перед сделкой приду с двухметровым правилом и фонариком, проверю, насколько плинтуса скрытые, а то первый ремонт человека, который в этом не понимает, с прорабом, который будет вешать лапшу на уши чтобы скрыть косяки. Может оказаться, что квиточка совсем и не квиточка. Может там ремонт под снос, тем более что нет приточно-вытяжной вентиляции. Эконом.

Еще почему два года не устраивают, потому что Макс продает на дне как раз перед рассветом. Надеюсь война завершится раньше, чем через 2+ года.

PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.

У Макса стадия отрицания затянулась, поэтому он для себя цифру обозначил и ниже не готов пока опускать. Думаю, что года через два его попустит.
reus
 
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