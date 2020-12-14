Додано: Нед 25 гру, 2022 00:20

reus написав: Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу. Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.

Не успеете. Я готов купить за 9999 евро. Чтобы жена за один раз смогла вывезти валюту. Но перед сделкой приду с двухметровым правилом и фонариком, проверю, насколько плинтуса скрытые, а то первый ремонт человека, который в этом не понимает, с прорабом, который будет вешать лапшу на уши чтобы скрыть косяки. Может оказаться, что квиточка совсем и не квиточка. Может там ремонт под снос, тем более что нет приточно-вытяжной вентиляции. Эконом.Еще почему два года не устраивают, потому что Макс продает на дне как раз перед рассветом. Надеюсь война завершится раньше, чем через 2+ года.PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.