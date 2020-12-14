Додано: Нед 25 гру, 2022 04:58

vitaliian написав: Ой+ написав: Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну. Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну. выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах. Влад знает где. выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах. Влад знает где.

Мне дали задаток за одну из квартир. Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года. А Киев даже близко не может вернуться на тот уровень.Либо кризис перепроизводства, либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу. Удалёнка пошла в массы. Если ты не строишь карьеру в правительстве, Киев на даёт особых преимуществ.В 2006 инвестировал за 500 баксов метр почти готовый жом, ремонт обошёлся в ~100 баксов метр по тем ценам, делался в 2008-2010.Итого 600 баксов за метр.Задаток при цене 665 баксов за метр, скинул 5% на косметический ремонт от ценника в 700 баксов.Покупатели чуть слезу от такой щедрости не пустили.Главное теперь, чтоб бульбаши не напали и не сорвали мне сделку.Фактически я при желании смогу купить тот же киевский бетон за полцены от 2008 года, просто инвестировав в свой мухосранск и переждав 15 лет. Мой мухосранский бетон подорожал в 2 раза по отношению к киевскому бетону.