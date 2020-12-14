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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 22:53
Damien написав: vitaliian написав: Ой+ написав:
Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.
Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 23:15
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Квитка не продается
- не умоляйте.
Да, потому что никто не покупает
!
Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.
Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 23:47
reus написав: airmax78 написав:
Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.
Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
Мы все ответственны за тех, кого приручили. Нельзя вот так взять и выбросить последнюю надежду Макса на помойку.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:04
antey1969 написав:
Мы все ответственны за тех, кого приручили. Нельзя вот так взять и выбросить последнюю надежду Макса на помойку.
Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.
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reus
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:20
reus написав:
Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.
Не успеете. Я готов купить за 9999 евро. Чтобы жена за один раз смогла вывезти валюту. Но перед сделкой приду с двухметровым правилом и фонариком, проверю, насколько плинтуса скрытые, а то первый ремонт человека, который в этом не понимает, с прорабом, который будет вешать лапшу на уши чтобы скрыть косяки. Может оказаться, что квиточка совсем и не квиточка. Может там ремонт под снос, тем более что нет приточно-вытяжной вентиляции. Эконом.
Еще почему два года не устраивают, потому что Макс продает на дне как раз перед рассветом. Надеюсь война завершится раньше, чем через 2+ года.
PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:42
Vlad442 написав: reus написав:
Я не бросаю, а откладываю на два года. Нужно дать человеку прийти в себя. Он для меня уже почти как родственник, поэтому переживаю за его судьбу.
Не успеете. Я готов купить за 9999 евро.
Чтобы жена за один раз смогла вывезти валюту. Но перед сделкой приду с двухметровым правилом и фонариком, проверю, насколько плинтуса скрытые, а то первый ремонт человека, который в этом не понимает, с прорабом, который будет вешать лапшу на уши чтобы скрыть косяки. Может оказаться, что квиточка совсем и не квиточка. Может там ремонт под снос, тем более что нет приточно-вытяжной вентиляции. Эконом.
Еще почему два года не устраивают, потому что Макс продает на дне как раз перед рассветом. Надеюсь война завершится раньше, чем через 2+ года.
PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.
У Макса стадия отрицания затянулась, поэтому он для себя цифру обозначил и ниже не готов пока опускать. Думаю, что года через два его попустит.
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reus
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Додано: Нед 25 гру, 2022 01:27
Ну помечтайте, помечтайте.
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airmax78
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Додано: Нед 25 гру, 2022 03:10
Vlad442 написав:
PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.
Beee - это обычный шабашник, который делал ремонты в квартирах/домах и выдавал реальные кейсы владельцев (или иногда мечты владельцев) как за свои.
Хотя слово "обычный" тут малоуместно. По-моему он первый и единственный(как и персонаж И.Дулин в Челябинске) в Украине штукатур/сантехник с последней стадией нарциссизма.
Если у Вас другое мнение, то Вы невнимательно относились к его "творчеству" на форуме и не замечали сколько там было нестыковок
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Damien
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Додано: Нед 25 гру, 2022 03:16
Для полной стыковки другой авы со своим успешным образом тут мы услышим что в Киеве было хорошее и просторное куплено за 10куе в 1999году и не на задворках ДВРЗ в недобомбленном Жуковым доме с гнилой дранкой на потолке?
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барабашов
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Додано: Нед 25 гру, 2022 04:58
vitaliian написав: Ой+ написав:
Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах. Влад знает где.
Мне дали задаток за одну из квартир. Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года. А Киев даже близко не может вернуться на тот уровень.
Либо кризис перепроизводства, либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу. Удалёнка пошла в массы. Если ты не строишь карьеру в правительстве, Киев на даёт особых преимуществ.
В 2006 инвестировал за 500 баксов метр почти готовый жом, ремонт обошёлся в ~100 баксов метр по тем ценам, делался в 2008-2010.
Итого 600 баксов за метр.
Задаток при цене 665 баксов за метр, скинул 5% на косметический ремонт от ценника в 700 баксов.
Покупатели чуть слезу от такой щедрости не пустили.
Главное теперь, чтоб бульбаши не напали и не сорвали мне сделку.
Фактически я при желании смогу купить тот же киевский бетон за полцены от 2008 года, просто инвестировав в свой мухосранск и переждав 15 лет. Мой мухосранский бетон подорожал в 2 раза по отношению к киевскому бетону.
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Zebra
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