барабашов написав:Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.
В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.
А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.