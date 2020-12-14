RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10565105661056710568

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 05:06

Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
барабашов
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 05:33

  барабашов написав:Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?

Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.

В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.

А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11773
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10565105661056710568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2341, 2342, 2343
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23429 15045571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 23:39
Мизантрóп
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1233)
25.12.2022 06:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.