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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 05:06
Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
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барабашов
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Додано: Нед 25 гру, 2022 05:33
барабашов написав:Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.
В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.
А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.
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Zebra
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Додано: Нед 25 гру, 2022 07:42
Zebra написав:
Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года
смотрю олх и фигею. в Кропивницком уже есть цены 1куе/м за квартиру со жлоб ремонтом, чего не было в 2008. 700-800 панели на окраинах с высокими этажами. Есть и по 500 но там совсем жёсткие локации, куда ездит одна маршрутка раз в час. 700 для Чернигова имхо круто, учитывая близость границы.
Zebra написав:
либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу.
поэтому и отросли некоторые обл.центры, которые были недооценены. Возможно новая волна миграции из сел в обл.центры связанная с ценой на топливо. Возить детей на авто в школу и в поликлинику стало дорого.
Киев вернёт свою привлекательность, когда закончится война и появится работа.
Как вариант, во время войны столица перестает быть безопасной, потому что враг будет пытаться взять/аттаковать прежде всего её.
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vitaliian
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Додано: Нед 25 гру, 2022 08:14
Доброго вечору усім , мене звати Дарина , зараз знаходжусь в Києві , студентка 1 курсу , планую +-12 січня їхати до Франкфурту на місяць. Потрібне житло , хто може щось підказати чи приютити.
Наразі навчання в Україні є дуже складним через постійні вибухи та проблеми з електроенергією, тому і планую виїжджати.
Дуже важко знаходитись в Украіні під постійним натиском , моральний стан вже на 0.
Мені 18 років , я ніколи не була у Німеччині , тому і питаю про допомогу.
ось що пишуть на німецьких форумах
максику закупитись досками і цвяхами
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Хомякоид
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Додано: Нед 25 гру, 2022 08:16
Zebra написав: барабашов написав:Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.
В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.
А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.
"Вторинка" не має собівартості. Вона може продаватись чи мінятись за мішок картоплі))) А ринок "первинки" - мертвий, і вже не оживе. З врахуванням війни і катастрофічної демографії, Києву не потрібно стількох 25-поверхових *неохрущів".
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Додано: Нед 25 гру, 2022 08:20
vitaliian написав: Zebra написав:
Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года
смотрю олх и фигею. в Кропивницком уже есть цены 1куе/м за квартиру со жлоб ремонтом, чего не было в 2008. 700-800 панели на окраинах с высокими этажами. Есть и по 500 но там совсем жёсткие локации, куда ездит одна маршрутка раз в час. 700 для Чернигова имхо круто, учитывая близость границы.
Zebra написав:
либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу.
поэтому и отросли некоторые обл.центры, которые были недооценены. Возможно новая волна миграции из сел в обл.центры связанная с ценой на топливо. Возить детей на авто в школу и в поликлинику стало дорого.
Киев вернёт свою привлекательность, когда закончится война и появится работа.
Как вариант, во время войны столица перестает быть безопасной, потому что враг будет пытаться взять/аттаковать прежде всего её.
Перебирайся з прикиєвських Єпенях в Кропивницькмй. Відкриєш там паручку салонів "краси", заробиш на смарт/гостінку в Києві, тоді повернешся. Не забудь взяти генератори, буржуйку, теплі колготи, нари і ДВП (для ремонту вікон і дверей).
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Додано: Нед 25 гру, 2022 08:26
Damien написав: Vlad442 написав:
PS Заметил, что на форуме люди рассказывают прямо противоположное тому, во что верят и что собираются делать. Вот beee, например, рассказывал про спрос, что все будет хорошо и даже подорожает. Попутно продал дачу, Славутич и исчез. По крайней мере честно поделился инфо, респект.
Beee - это обычный шабашник, который делал ремонты в квартирах/домах и выдавал реальные кейсы владельцев (или иногда мечты владельцев) как за свои.
Хотя слово "обычный" тут малоуместно. По-моему он первый и единственный(как и персонаж И.Дулин в Челябинске) в Украине штукатур/сантехник с последней стадией нарциссизма.
Если у Вас другое мнение, то Вы невнимательно относились к его "творчеству" на форуме и не замечали сколько там было нестыковок
За моєю версією, пан Беєє- звичайний ріелтор. Що зміг продати чи здати в оренду, з власності чужих людей - написав, що продав чи здав в оренду "власне житло", новобуд, якого у нього як "гуталіну")))
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