Додано: Нед 25 гру, 2022 07:42

Zebra написав: Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года

Zebra написав: либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу. либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу.

смотрю олх и фигею. в Кропивницком уже есть цены 1куе/м за квартиру со жлоб ремонтом, чего не было в 2008. 700-800 панели на окраинах с высокими этажами. Есть и по 500 но там совсем жёсткие локации, куда ездит одна маршрутка раз в час. 700 для Чернигова имхо круто, учитывая близость границы.поэтому и отросли некоторые обл.центры, которые были недооценены. Возможно новая волна миграции из сел в обл.центры связанная с ценой на топливо. Возить детей на авто в школу и в поликлинику стало дорого.Киев вернёт свою привлекательность, когда закончится война и появится работа.Как вариант, во время войны столица перестает быть безопасной, потому что враг будет пытаться взять/аттаковать прежде всего её.