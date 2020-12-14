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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10565105661056710568>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:53

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.

Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там.
Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине.
Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:15

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Квитка не продается - не умоляйте.

Да, потому что никто не покупает!

Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.

Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 03:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для полной стыковки другой авы со своим успешным образом тут мы услышим что в Киеве было хорошее и просторное куплено за 10куе в 1999году и не на задворках ДВРЗ в недобомбленном Жуковым доме с гнилой дранкой на потолке?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 04:58

  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах. Влад знает где.


Мне дали задаток за одну из квартир. Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года. А Киев даже близко не может вернуться на тот уровень.
Либо кризис перепроизводства, либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу. Удалёнка пошла в массы. Если ты не строишь карьеру в правительстве, Киев на даёт особых преимуществ.

В 2006 инвестировал за 500 баксов метр почти готовый жом, ремонт обошёлся в ~100 баксов метр по тем ценам, делался в 2008-2010.
Итого 600 баксов за метр.

Задаток при цене 665 баксов за метр, скинул 5% на косметический ремонт от ценника в 700 баксов.
Покупатели чуть слезу от такой щедрости не пустили.
Главное теперь, чтоб бульбаши не напали и не сорвали мне сделку.

Фактически я при желании смогу купить тот же киевский бетон за полцены от 2008 года, просто инвестировав в свой мухосранск и переждав 15 лет. Мой мухосранский бетон подорожал в 2 раза по отношению к киевскому бетону.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 05:06

Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 05:33

  барабашов написав:Zebra
Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр
Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был.
Квартира однушки была? Метраж?

Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.

В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.

А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 07:42

  Zebra написав:Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года
смотрю олх и фигею. в Кропивницком уже есть цены 1куе/м за квартиру со жлоб ремонтом, чего не было в 2008. 700-800 панели на окраинах с высокими этажами. Есть и по 500 но там совсем жёсткие локации, куда ездит одна маршрутка раз в час. 700 для Чернигова имхо круто, учитывая близость границы.
  Zebra написав:либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу.
поэтому и отросли некоторые обл.центры, которые были недооценены. Возможно новая волна миграции из сел в обл.центры связанная с ценой на топливо. Возить детей на авто в школу и в поликлинику стало дорого.

Киев вернёт свою привлекательность, когда закончится война и появится работа.

Как вариант, во время войны столица перестает быть безопасной, потому что враг будет пытаться взять/аттаковать прежде всего её.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:но я подумаю

Що там думати. В колготках точно тепліше, аніж без.

Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к.
В чому секрет? Це навіть і близько не центр.
З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:37

  Hotab написав:Що там думати. В колготках точно тепліше, аніж без
надень их себе на голову) не замёрзнешь

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  vitaliian написав:но я подумаю

Що там думати. В колготках точно тепліше, аніж без.

Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к.
В чому секрет? Це навіть і близько не центр.
З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.

Це ще не космос. Так, трохи більше за середню за оренду в новобудові.
Faceless
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