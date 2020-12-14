Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду.
Выехали самые разные. И платежеспособные и неплатежеспособные. Все пряморукие, которых в Украине не держит куча недвиги или семейные обстоятельства - они почти все останутся там. Часто слышу аргумент "если бы хотели выехать, то они и до войны могли это сделать". Этот аргумент нерабочий. Одно дело, когда сидишь дома в тепле и добре, заграница манит перспективами, но ты не решаешься уехать(вдруг не получится зацепиться? или получится, но окажется ничем не лучше, чем в Украине?). И совсем другое дело, когда ты в связи с войной УЖЕ ТАМ, уже устроился лучше, чем было в Украине. Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Виїхало 5 млн., в основному молоді жінки з малими дітьми.
airmax78 написав:Квитка не продается - не умоляйте.
Да, потому что никто не покупает!
Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.
Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
Для полной стыковки другой авы со своим успешным образом тут мы услышим что в Киеве было хорошее и просторное куплено за 10куе в 1999году и не на задворках ДВРЗ в недобомбленном Жуковым доме с гнилой дранкой на потолке?
Ой+ написав:Тому і від'їхало 5 млн, а не тільки через війну.
выехали самые неплатежеспособные, продажи шаурмы и булочек упали. На квартиры и авто это не повлияло. Только на аренду. И то не везде, кое где она выросла даже в долларах. Влад знает где.
Мне дали задаток за одну из квартир. Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года. А Киев даже близко не может вернуться на тот уровень. Либо кризис перепроизводства, либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу. Удалёнка пошла в массы. Если ты не строишь карьеру в правительстве, Киев на даёт особых преимуществ.
В 2006 инвестировал за 500 баксов метр почти готовый жом, ремонт обошёлся в ~100 баксов метр по тем ценам, делался в 2008-2010. Итого 600 баксов за метр.
Задаток при цене 665 баксов за метр, скинул 5% на косметический ремонт от ценника в 700 баксов. Покупатели чуть слезу от такой щедрости не пустили. Главное теперь, чтоб бульбаши не напали и не сорвали мне сделку.
Фактически я при желании смогу купить тот же киевский бетон за полцены от 2008 года, просто инвестировав в свой мухосранск и переждав 15 лет. Мой мухосранский бетон подорожал в 2 раза по отношению к киевскому бетону.
Zebra Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был. Квартира однушки была? Метраж?
барабашов написав:Zebra Хотелось бы увидеть ремонт по сотне за метр Трибека вроде анонсировала супержлоб ремонт по ценам 2016года от 150ти, сделанного по схеме "разводи-кидай-плати меньше чем запросили", но там и базовый какой то отзастройщика был. Квартира однушки была? Метраж?
Квартира трёшка, ремонту полтора десятка лет с косметикой, но делалось для себя. Забыл уточнить, покупателям оставляю все что в квартире осталось из мебели и техники. Ремонт обошёлся не дороже 100 баксов за метр. Как сейчас помню, договаривался с рабочими, что у меня лимит чтоб вся работа с материалами обошлось не дороже 500-800 грн за метр.
В этом доме однушки и двушки продают по 800 за метр, но реальная цена конечно ниже.
А может покупатели заходили в строймаркет, увидели ценники которые выросли в 2-3 раза, и по этой причине первичка мертва, а вторичка ещё как то держится.
Zebra написав:Вы были правы, в провинциях цены догнали и обогнали 2007-2008 года
смотрю олх и фигею. в Кропивницком уже есть цены 1куе/м за квартиру со жлоб ремонтом, чего не было в 2008. 700-800 панели на окраинах с высокими этажами. Есть и по 500 но там совсем жёсткие локации, куда ездит одна маршрутка раз в час. 700 для Чернигова имхо круто, учитывая близость границы.
Zebra написав:либо смещение привлекательности в регионы - сейчас чтоб жить как в Киеве, не нужно жить в Киеве, в областных центрах уже есть Эпицентры, сетевые супермаркеты те же, банкинги уже в смартфонах, та же Розетка наоткрывала отделений, в торговых центрах те же самые бренды, бьюти маркеты, новые почты, все это на каждом шагу.
поэтому и отросли некоторые обл.центры, которые были недооценены. Возможно новая волна миграции из сел в обл.центры связанная с ценой на топливо. Возить детей на авто в школу и в поликлинику стало дорого.
Киев вернёт свою привлекательность, когда закончится война и появится работа.
Как вариант, во время войны столица перестает быть безопасной, потому что враг будет пытаться взять/аттаковать прежде всего её.
Що там думати. В колготках точно тепліше, аніж без.
Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к. В чому секрет? Це навіть і близько не центр. З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.
Що там думати. В колготках точно тепліше, аніж без.
Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к. В чому секрет? Це навіть і близько не центр. З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.
Це ще не космос. Так, трохи більше за середню за оренду в новобудові.