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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10565105661056710568

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:51

Ну то таки ціни підуть вниз, чи вгору?)))

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:До чого я веду?
Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого".
Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...

1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку.
2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма?
3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.

Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.

1. Ну таких же думаю небагато... та й скільки тих заощаджень переважно тримають? +/- пів ляма? Бо як більше, то вже як правило, кудись та й вкладають(он як я вклав був своїх 450Кгрн в котлован)
2. Як я тут вже з 5-7 разів піднімав тему про іпотеку, то тут її зразу на корені рубали! Бо казали, що буде мізер тих, кому видадуть іпотеку!(так як потрібно показати офіційний дохід сім'ї і т.д. і т.п.)
3. Знову ж таки - таких бажаючих буде не так і багато. Лише ті, що живуть в містах...
А тут, як я бачу - більшість з сіл, а то й з глухих сіл!(то вони собі швидше доліплять ще 2 кімнати до існуючої хати в селі, чи побудують нову поруч) :lol:
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