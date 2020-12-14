Vlad442 написав:
1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку.
2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма?
3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.
Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.
1. Ну таких же думаю небагато... та й скільки тих заощаджень переважно тримають? +/- пів ляма? Бо як більше, то вже як правило, кудись та й вкладають(он як я вклав був своїх 450Кгрн в котлован)
2. Як я тут вже з 5-7 разів піднімав тему про іпотеку, то тут її зразу на корені рубали! Бо казали, що буде мізер тих, кому видадуть іпотеку!(так як потрібно показати офіційний дохід сім'ї і т.д. і т.п.)
3. Знову ж таки - таких бажаючих буде не так і багато. Лише ті, що живуть в містах...
А тут, як я бачу - більшість з сіл, а то й з глухих сіл!(то вони собі швидше доліплять ще 2 кімнати до існуючої хати в селі, чи побудують нову поруч)