Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:До чого я веду? Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого". Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...
1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку. 2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма? 3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.
Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.
1. Ну таких же думаю небагато... та й скільки тих заощаджень переважно тримають? +/- пів ляма? Бо як більше, то вже як правило, кудись та й вкладають(он як я вклав був своїх 450Кгрн в котлован) 2. Як я тут вже з 5-7 разів піднімав тему про іпотеку, то тут її зразу на корені рубали! Бо казали, що буде мізер тих, кому видадуть іпотеку!(так як потрібно показати офіційний дохід сім'ї і т.д. і т.п.) 3. Знову ж таки - таких бажаючих буде не так і багато. Лише ті, що живуть в містах... А тут, як я бачу - більшість з сіл, а то й з глухих сіл!(то вони собі швидше доліплять ще 2 кімнати до існуючої хати в селі, чи побудують нову поруч)
барабашов написав:Для полной стыковки другой авы со своим успешным образом тут мы услышим что в Киеве было хорошее и просторное куплено за 10куе в 1999году и не на задворках ДВРЗ в недобомбленном Жуковым доме с гнилой дранкой на потолке?
В 1999 щось більш, меньш пристойне в Києві - коштувало від 15 000 , і це ьез ремонта. Масового новобуду тоді ще не було.
airmax78 написав:Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.
Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.
По-перше я не на чужині. Австрія не чужа нам, українцям, країна. Багато українців знали німецьку, навчались у Відні та воювали в австрійській армії, в т.ч. такі визначні як Андрій Мельник та Євген Коновалець. По-друге, квітка НЕ продається ні за які гроші. Квітка або буде використана за призначенням і я буду там жити, або буде здана японському послу коли він повернеться до Києва. По-третє: мріяти про квітку, звісно, не шкідливо, але краще б заробляли та відкладали гроші на щось схоже на квітку (див. пункт 2). Ось, я Вам нову квітку знайшов: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pano ... QyDiM.html
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 25 гру, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к. В чому секрет? Це навіть і близько не центр. З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.
КПИ, Богомольца. Студенты иностранцы создаваИ спрос. Если мы говорим про довоенную ситуацию.
Hotab написав:Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к. В чому секрет? Це навіть і близько не центр. З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.
КПИ, Богомольца. Студенты иностранцы создаваИ спрос. Если мы говорим про довоенную ситуацию.
Все набагато простіше. Він схожий на Тетріс ззовні.
Investor_K 23я фотка в объявлении Какой то йопаный муравейник с неухоженным двором, но внешне хочет походить на Тетрис, как китайское авто на мерс GLS-Brabus Скрытые плинтусА выглядят ничего так, но отсутствие штор на большинстве окон...понятно что заглядывать никто не будет, но с трубой подглядывать...да и мыть этот гектар окон ещё та проблема. Хотелось бы увидеть портрет человека, который купит за 750куе аквариум в муравейнике да и ещё и на левом. Офис там чей то представляю, но ремонт как бы не под офис, да и место наверно в отличии от Паруса не очень котируемое хозяевами "мойки €йра" и подобными состоятельными кротами.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 25 гру, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.