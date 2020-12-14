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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10565105661056710568

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:51

Ну то таки ціни підуть вниз, чи вгору?)))

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:До чого я веду?
Що якщо військові і будуть гравцями на ЛРЖН/КРЖН і інших міст, то лише чогось "невеликого/простенького/недорогого".
Нехай, навіть, деякі мали ще заощаджень пів ляма-лям грн, чи візьмуть стільки ж в іпотеку.... то все одно дуже погоди це не зіграє...

1 У військових можуть бути заощадження. У вас же є? Чи були би, якби ви не купили гостинку.
2 Для військових буде доступная іпотека. Ми ж страна перемогшего популізма?
3 У військових може буди своє житло, до вартості якого можно добавити. Обмін з доплатою, та й використанням кредитних коштів ніхто не відміняв.

Тобто коли є гроші, то вони потраплять до усіх сегментів.

1. Ну таких же думаю небагато... та й скільки тих заощаджень переважно тримають? +/- пів ляма? Бо як більше, то вже як правило, кудись та й вкладають(он як я вклав був своїх 450Кгрн в котлован)
2. Як я тут вже з 5-7 разів піднімав тему про іпотеку, то тут її зразу на корені рубали! Бо казали, що буде мізер тих, кому видадуть іпотеку!(так як потрібно показати офіційний дохід сім'ї і т.д. і т.п.)
3. Знову ж таки - таких бажаючих буде не так і багато. Лише ті, що живуть в містах...
А тут, як я бачу - більшість з сіл, а то й з глухих сіл!(то вони собі швидше доліплять ще 2 кімнати до існуючої хати в селі, чи побудують нову поруч) :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:44

  барабашов написав:Для полной стыковки другой авы со своим успешным образом тут мы услышим что в Киеве было хорошее и просторное куплено за 10куе в 1999году и не на задворках ДВРЗ в недобомбленном Жуковым доме с гнилой дранкой на потолке?

В 1999 щось більш, меньш пристойне в Києві - коштувало від 15 000 , і це ьез ремонта. Масового новобуду тоді ще не було.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:02

  reus написав:
  airmax78 написав:Reus, хватит канючить. Я цену не снижу.

Я понимаю, что на чужбине сложно, депрессия, неопределенность, измененное сознание, страдает память и внимание, и поэтому я для Вас сделаю исключение и 102030 раз озвучу, что ваша квиточка меня не интересует вообще. Понимаю, что вам в это сложно поверить, что ваши выстраданные скрытые плинтуса никого не интересуют, но реалии таковы, что это так. Раньше, чем через два года этот вопрос меня не будет интересовать. Могу в качестве волонтерской помощи озвучивать это раз в неделю, если это вам поможет нащупать твердую почву под ногами.

По-перше я не на чужині. Австрія не чужа нам, українцям, країна. Багато українців знали німецьку, навчались у Відні та воювали в австрійській армії, в т.ч. такі визначні як Андрій Мельник та Євген Коновалець.
По-друге, квітка НЕ продається ні за які гроші. Квітка або буде використана за призначенням і я буду там жити, або буде здана японському послу коли він повернеться до Києва.
По-третє: мріяти про квітку, звісно, не шкідливо, але краще б заробляли та відкладали гроші на щось схоже на квітку (див. пункт 2).
Ось, я Вам нову квітку знайшов:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pano ... QyDiM.html
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 25 гру, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Балкон не засклений. Фігня
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:22

  Hotab написав:Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к.
В чому секрет? Це навіть і близько не центр.
З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.

КПИ, Богомольца. Студенты иностранцы создаваИ спрос.
Если мы говорим про довоенную ситуацию.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:23

  UA написав:
  Hotab написав:Питання таке виникло. Якось побував в гостях в ЖК Кампус (нижньоключова, 14) і дізнався, що там аренда коштує космос. Перевірив - так і є. Від 13 до 16 кгрн за 1к.
В чому секрет? Це навіть і близько не центр.
З.І. Ну і гола після забудовника 1.2 куе/метр.

КПИ, Богомольца. Студенты иностранцы создаваИ спрос.
Если мы говорим про довоенную ситуацию.

Все набагато простіше. Він схожий на Тетріс зовні.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 25 гру, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:23

Investor_K
23я фотка в объявлении
Какой то йопаный муравейник с неухоженным двором, но внешне хочет походить на Тетрис, как китайское авто на мерс GLS-Brabus
Скрытые плинтусА выглядят ничего так, но отсутствие штор на большинстве окон...понятно что заглядывать никто не будет, но с трубой подглядывать...да и мыть этот гектар окон ещё та проблема.
Хотелось бы увидеть портрет человека, который купит за 750куе аквариум в муравейнике да и ещё и на левом. Офис там чей то представляю, но ремонт как бы не под офис, да и место наверно в отличии от Паруса не очень котируемое хозяевами "мойки €йра" и подобными состоятельными кротами.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 25 гру, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:24

airmax78
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pano ... QyDiM.html
Чем поражает Киев, красивый дом, красивый вид с балкона, если вниз не смотреть) . под домом бомже мусорки какие то. Историческое наследие совка. Со старта минус 500куе за трущобы. Я бы туда даму не привел, блеванёт потом клининг нанимай (( уж лучше в хрюшу, блеванёт - никто не заметит, там все такое.

барабашов почти слово в слово мои ощущения))
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:48

  vitaliian написав:airmax78
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pano ... QyDiM.html
Чем поражает Киев, красивый дом, красивый вид с балкона, если вниз не смотреть) . под домом бомже мусорки какие то. Историческое наследие совка. Со старта минус 500куе за трущобы. Я бы туда даму не привел, блеванёт потом клининг нанимай ((

барабашов почти слово в слово мои ощущения))

https://m.olx.ua/d/obyavlenie/bolshaya- ... PkAQa.html - не жк Центральный случайно? ХОТЕЛКА за двушку 61м со свежим ремонтом, мебелью и техникой, за 43К$ в Ирпене - это ДОРОГО или дёшево?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:17

roberto dark берешь? Щас напишу номер, карты задаток 3куе
vitaliian
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