RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10566105671056810569

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 13:38

  Vlad442 написав:
  Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.
Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).

В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:09

  roberto dark написав: https://m.olx.ua/d/obyavlenie/bolshaya- ... PkAQa.html - не жк Центральный случайно? ХОТЕЛКА за двушку 61м со свежим ремонтом, мебелью и техникой, за 43К$ в Ирпене - это ДОРОГО или дёшево?

Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 898
З нами з: 28.04.20
Подякував: 653 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:18

  Damien написав:
  roberto dark написав: https://m.olx.ua/d/obyavlenie/bolshaya- ... PkAQa.html - не жк Центральный случайно? ХОТЕЛКА за двушку 61м со свежим ремонтом, мебелью и техникой, за 43К$ в Ирпене - это ДОРОГО или дёшево?

Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.

9 фото - просто дешман. Умивальник для гномів, туди хоч одна рука вміститься? :D А ще душова кабінка без скляних перегородод - бризги зразу в умивальник летять - дуже зручно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:30

BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8428
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:10

Большая статья о кржн
Съезжают из-за жадности хозяев

на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже,

По нынешним инвест меркам, чтобы заработать 8к, нужно раз в месяц заносить мхитаряну в клуб 100к то есть вращать 300к. Для 6к соответственно нужен капитал 225к.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 25 гру, 2022 15:27, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5509
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:22

Тяга к прекрасному, столица украинского Барокко

Зображення Зображення Зображення Зображення
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-km-kv ... POHXR.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15892
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:30

  Damien написав:
  roberto dark написав: https://m.olx.ua/d/obyavlenie/bolshaya- ... PkAQa.html - не жк Центральный случайно? ХОТЕЛКА за двушку 61м со свежим ремонтом, мебелью и техникой, за 43К$ в Ирпене - это ДОРОГО или дёшево?

Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.

Я согласен с вами, что ремонт "дешманский" и безвкусица, НО как не крути ОН ЕСТЬ, и вложили там на 61 м кв (на всё про всё) не менее 13 000$, если не больше (по нынешним ценам за работу и материалы).
В сухом остатке получается, что подобная ГОТОВАЯ квартира БЕЗ РЕМОНТА в Ирпене стоит 500$ за метр максимум, на сегодняшний день. Завтра наверняка ещё дешевле...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 гру, 2022 15:42, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:Зображення


За 15 хв їзди від ірпенів? У напрямку бараболеленду?Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5509
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:43

  Ромасик написав:Большая статья о кржн
Съезжают из-за жадности хозяев

на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже,

По нынешним инвест меркам, чтобы заработать 8к, нужно раз в месяц заносить мхитаряну в клуб 100к то есть вращать 300к. Для 6к соответственно нужен капитал 225к.

8к чистыми от 225к в месяц? Инфляция в 26% учитывается?

Статья конечно с стремной газеты, но тут жду комментария от Фейслеса, как так?
в McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10566105671056810569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15049772
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5024
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2143)
25.12.2022 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.