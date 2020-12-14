Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п. Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).
В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли? Разве что европоддонов нет в виде кроватей.
Я согласен с вами, что ремонт "дешманский" и безвкусица, НО как не крути ОН ЕСТЬ, и вложили там на 61 м кв (на всё про всё) не менее 13 000$, если не больше (по нынешним ценам за работу и материалы). В сухом остатке получается, что подобная ГОТОВАЯ квартира БЕЗ РЕМОНТА в Ирпене стоит 500$ за метр максимум, на сегодняшний день. Завтра наверняка ещё дешевле...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 гру, 2022 15:42, всього редагувалось 2 разів.