Vlad442 написав:

Damien написав: Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация. Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.