Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:57
BIGor написав: Ромасик написав:
Большая
статья
о кржн
Съезжают из-за жадности хозяев
на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже,
По нынешним инвест меркам,
чтобы заработать 8к
, нужно раз в месяц заносить мхитаряну в клуб 100к то есть вращать 300к. Для 6к соответственно нужен капитал 225к.
8к чистыми от 225к в месяц? Инфляция в 26% учитывается?
Статья конечно с стремной газеты, но тут жду комментария от Фейслеса, как так?
в
McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин
Ви всерйоз хочете коментарів на черговий висер срана.уа?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 17:01
Ромасик Когда ты перестанешь питаться со всяких помоек, вроде срана.уа
pesikot
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