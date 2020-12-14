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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10567105681056910570

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Ромасик написав:Большая статья о кржн
Съезжают из-за жадности хозяев

на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже,

По нынешним инвест меркам, чтобы заработать 8к, нужно раз в месяц заносить мхитаряну в клуб 100к то есть вращать 300к. Для 6к соответственно нужен капитал 225к.

8к чистыми от 225к в месяц? Инфляция в 26% учитывается?

Статья конечно с стремной газеты, но тут жду комментария от Фейслеса, как так?
в McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин
Ви всерйоз хочете коментарів на черговий висер срана.уа?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:01

Ромасик
Когда ты перестанешь питаться со всяких помоек, вроде срана.уа
pesikot
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  #<1 ... 10567105681056910570
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