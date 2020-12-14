RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10568105691057010571>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Ромасик написав:Большая статья о кржн
Съезжают из-за жадности хозяев

на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже,

По нынешним инвест меркам, чтобы заработать 8к, нужно раз в месяц заносить мхитаряну в клуб 100к то есть вращать 300к. Для 6к соответственно нужен капитал 225к.

8к чистыми от 225к в месяц? Инфляция в 26% учитывается?

Статья конечно с стремной газеты, но тут жду комментария от Фейслеса, как так?
в McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин
Ви всерйоз хочете коментарів на черговий висер срана.уа?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:01

Ромасик
Когда ты перестанешь питаться со всяких помоек, вроде срана.уа
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7504
З нами з: 31.08.09
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:08

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.
Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).

В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

В вашому оточенні айтішники, які готувались до виїзда, чи бухгалтерка з валізою теплих речей, що зненацька опинились у спортзалі?
Ті, хто заздалегідь готувались до виїзду (є в мене такі знайомі), влаштувались, винаймають, працюють, хто ні, будуть зі згодом повертатися.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2198 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:15

Оце так поворот!©)))

Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4239
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8184
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:10 банків

  Успіх написав:Це більше 20 000грн/міс!!!

Тобто треба в 10 банках забирати депо? Візьмем 10 днів та 10 черг якщо все ідеально, а може буди "валюти нема, та ви дзвоніть" - несумісно якщо ходиш на роботу наприклад. У будь-який час можуть заморозити видачу валюти, чи обмежити 200 доларів на добу. Все це проходили.
У той же час цей мільйон може приносити 7 тис гривень з оренди без зайвих рухів.
Коли є час та натхнення, чому ні, але не вважаю, що це дуже вигідно.
  Investor_K написав:Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.

Проблема з масштабуванням.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2198 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:54

Investor_K
Це потрібно радикально завершувати
Ні с чого такі гроші пересічним надарма віддавати
Накроється вся система головним убором расейської армії(або жіночою піх...ою)
Курс 55 мрією нейздісненною здасться, забудовники, навіть найкошєрніші, крани зупинять і готовий новострой та ще й ремонтом 22го року буде коштувати дорожче за Відень із Кропивницьким
А ремонт у стилі тієї жлобхалупи у Ірпіні буде тільки Рєусу із Успіхом по кишені
барабашов
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:11

  Успіх написав:Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???

Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7086
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:19

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.
Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).

В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Wisznia2021
 
Повідомлень: 211
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21

А щось в цьому є)))

[ :arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 25 гру, 2022 20:24, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4239
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 10568105691057010571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Bolt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15052800
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5024
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1511)
25.12.2022 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.