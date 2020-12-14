Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п. Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).
В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
В вашому оточенні айтішники, які готувались до виїзда, чи бухгалтерка з валізою теплих речей, що зненацька опинились у спортзалі? Ті, хто заздалегідь готувались до виїзду (є в мене такі знайомі), влаштувались, винаймають, працюють, хто ні, будуть зі згодом повертатися.
Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то... То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо) Це більше 20 000грн/міс!!! Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Тобто треба в 10 банках забирати депо? Візьмем 10 днів та 10 черг якщо все ідеально, а може буди "валюти нема, та ви дзвоніть" - несумісно якщо ходиш на роботу наприклад. У будь-який час можуть заморозити видачу валюти, чи обмежити 200 доларів на добу. Все це проходили. У той же час цей мільйон може приносити 7 тис гривень з оренди без зайвих рухів. Коли є час та натхнення, чому ні, але не вважаю, що це дуже вигідно.
Investor_K написав:Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.
Investor_K Це потрібно радикально завершувати Ні с чого такі гроші пересічним надарма віддавати Накроється вся система головним убором расейської армії(або жіночою піх...ою) Курс 55 мрією нейздісненною здасться, забудовники, навіть найкошєрніші, крани зупинять і готовий новострой та ще й ремонтом 22го року буде коштувати дорожче за Відень із Кропивницьким А ремонт у стилі тієї жлобхалупи у Ірпіні буде тільки Рєусу із Успіхом по кишені
Успіх написав:Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то... То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо) Це більше 20 000грн/міс!!! Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.
Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п. Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).
В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер