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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21
roberto dark написав: Damien написав:
Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.
Я согласен с вами, что ремонт "дешманский" и безвкусица, НО как не крути ОН ЕСТЬ, и вложили там на 61 м кв (на всё про всё) не менее 13 000$, если не больше (по нынешним ценам за работу и материалы).
В сухом остатке получается, что подобная ГОТОВАЯ квартира БЕЗ РЕМОНТА в Ирпене стоит 500$ за метр максимум, на сегодняшний день. Завтра наверняка ещё дешевле...
Думаю, что максимум 8-10 туда вкинули, не больше. Это с работой если.
Проблема в том, что такое только под аренду( и то - только дешево, для самых нетребовательных). А под аренду сейчас не берут квартиры, нет смысла.
А если для себя, то там переделывать все надо, это еще дороже, чем голые стены после застройщика.
Поэтому это вариант неликвидный при продаже
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:24
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Цифр не будет. Ибо полная хрня.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:25
BIGor написав: Успіх написав:
Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
Аааааа, тепер я зрозумів
- це якраз дають нагоду надолужити те, що втратили за рік ті, хто тримав 1лям грн в банках рік під 10% брутто!
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:43
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Нагадало
Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
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