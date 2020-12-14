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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10568105691057010571

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21

  roberto dark написав:
  Damien написав:
  roberto dark написав: https://m.olx.ua/d/obyavlenie/bolshaya- ... PkAQa.html - не жк Центральный случайно? ХОТЕЛКА за двушку 61м со свежим ремонтом, мебелью и техникой, за 43К$ в Ирпене - это ДОРОГО или дёшево?

Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.

Я согласен с вами, что ремонт "дешманский" и безвкусица, НО как не крути ОН ЕСТЬ, и вложили там на 61 м кв (на всё про всё) не менее 13 000$, если не больше (по нынешним ценам за работу и материалы).
В сухом остатке получается, что подобная ГОТОВАЯ квартира БЕЗ РЕМОНТА в Ирпене стоит 500$ за метр максимум, на сегодняшний день. Завтра наверняка ещё дешевле...

Думаю, что максимум 8-10 туда вкинули, не больше. Это с работой если.
Проблема в том, что такое только под аренду( и то - только дешево, для самых нетребовательных). А под аренду сейчас не берут квартиры, нет смысла.
А если для себя, то там переделывать все надо, это еще дороже, чем голые стены после застройщика.
Поэтому это вариант неликвидный при продаже
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:24

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер

Цифр не будет. Ибо полная хрня.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:25

А он воно що)))

  BIGor написав:
  Успіх написав:Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???

Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.

Аааааа, тепер я зрозумів :) - це якраз дають нагоду надолужити те, що втратили за рік ті, хто тримав 1лям грн в банках рік під 10% брутто! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 20:43

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер

Нагадало :)

Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
BIGor
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