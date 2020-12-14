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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 20:21
roberto dark написав: Damien написав:
Такое тяжело продать. Ремонт сделан настолько дешево, что Флай задумался - не жирует ли он, не переплачивает ли?
Разве что европоддонов нет в виде кроватей.
Я согласен с вами, что ремонт "дешманский" и безвкусица, НО как не крути ОН ЕСТЬ, и вложили там на 61 м кв (на всё про всё) не менее 13 000$, если не больше (по нынешним ценам за работу и материалы).
В сухом остатке получается, что подобная ГОТОВАЯ квартира БЕЗ РЕМОНТА в Ирпене стоит 500$ за метр максимум, на сегодняшний день. Завтра наверняка ещё дешевле...
Думаю, что максимум 8-10 туда вкинули, не больше. Это с работой если.
Проблема в том, что такое только под аренду( и то - только дешево, для самых нетребовательных). А под аренду сейчас не берут квартиры, нет смысла.
А если для себя, то там переделывать все надо, это еще дороже, чем голые стены после застройщика.
Поэтому это вариант неликвидный при продаже
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:24
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Цифр не будет. Ибо полная хрня.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:25
BIGor написав: Успіх написав:
Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
Аааааа, тепер я зрозумів
- це якраз дають нагоду надолужити те, що втратили за рік ті, хто тримав 1лям грн в банках рік під 10% брутто!
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:43
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Нагадало
Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя?
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 25 гру, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:45
airmax78 написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Цифр не будет. Ибо полная хрня.
Хрня это ты.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:48
BIGor написав:
Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
Ви ж пов'язани були з фінансами? Яка інфляція, коли гроші перебувають у гривні одну годину на 3 місяці?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:51
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 25 гру, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:52
BIGor написав: airmax78 написав: Wisznia2021 написав:
С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер
Цифр не будет. Ибо полная хрня.
Хрня это ты.
Blgor, не психуйте. Все у вас получится - вы к успеху пришли - эмигрировали. Теперь можно расслабиться.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:01
Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:04
Vlad442 написав: BIGor написав:
Інфляцію в 26% в рік напевно врахували? Ваш 1 лям грн. за рік усохне на 260 000 грн.
Ви ж пов'язани були з фінансами? Яка інфляція, коли гроші перебувають у гривні одну годину на 3 місяці?
Можливо не в темі схеми, 1 млн. кладете по 36,6 і забираєте через 3 міс. бакси? Тоді вертаю свої слова назад. Цікаво тоді, хто спонсор цих супер-прибутків?
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