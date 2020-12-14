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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 21:06
The_Rebel написав:
Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...
Хіба можна охрінівати в Україні від чогось, більше ніж від самої війни?
Феномен Ужгорода, як самого безпечного облцентру України, всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 25 гру, 2022 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:12
roberto dark написав: The_Rebel написав:
Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...
Хіба можна охрінівати в Україні від чогось, більше ніж від самої війни?
Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Феномен Ужгорода, як самого небезпечного облцентру, всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Там сакури гарно цвітуть...
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:14
roberto dark написав: The_Rebel написав:
Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...
Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:19
Hotab написав:BIGor
, зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.
Г.но, если честно.
Полное г.но.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:23
The_Rebel написав:
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало.
Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах.
Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:25
The_Rebel написав:
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк))
А панда-инаестор думал купить квартиру в Ужгороде летом 2021
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:28
vitaliian написав: The_Rebel написав:
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк))
А панда-инаестор думал купить квартиру в Ужгороде летом 2021
Было дело.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:55
pesikot написав:Ромасик
Когда ты перестанешь питаться со всяких помоек, вроде срана.уа
Принеси годное с г+г
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