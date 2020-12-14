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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057010571105721057310574>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:06

  The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...

Хіба можна охрінівати в Україні від чогось, більше ніж від самої війни?
Феномен Ужгорода, як самого безпечного облцентру України, всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 гру, 2022 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:12

  roberto dark написав:
  The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...

Хіба можна охрінівати в Україні від чогось, більше ніж від самої війни?
Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Феномен Ужгорода, як самого небезпечного облцентру, всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.

Там сакури гарно цвітуть...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:14

  roberto dark написав:
  The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...

Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.

Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:19

  Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.


Г.но, если честно.
Полное г.но.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:20

А от якраз і ложка до обіду ;)

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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало.
Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах.
Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:25

  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк))

А панда-инаестор думал купить квартиру в Ужгороде летом 2021
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:28

  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк))

А панда-инаестор думал купить квартиру в Ужгороде летом 2021

Было дело.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:39

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoiz ... derIndex=5
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:Ромасик
Когда ты перестанешь питаться со всяких помоек, вроде срана.уа
Принеси годное с г+г
Ромасик
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