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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10571105721057310574>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:55

  The_Rebel написав:
  roberto dark написав:
  The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...

Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.

Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:56

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.


В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 25 гру, 2022 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:57

  Vlad442 написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало.
Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах.
Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати.

Зрозуміло, я теж так думаю. Але що в нас здешевшало в Україні? Чернігів та Харків. Не знаю чи Харків скоро повернеться до свого прайм-тайму.
Так, подумую про переїзд в Ужгород. Якщо чесно, то я і зараз тут живу 70% часу починаючи з 24.02., так як з Києва більшість друзів роз'їхалися по світам, то вже не так тримає. Ну і я з цього регіону родом, тому ментально дуже легко, хоча і не було мене тут більше 20 років відколи в Київ переїхав. Працюю в Києві юридично, але за 3 роки був декілька разів в офісі, зазвичай на якісь великі зібрання або корпоративи. В порівнянні з Києвом тут ритм взагалі інший, а це для середнього віку уже має значення також. Ніхто нікуди не спішить, всі більш розслаблені, принаймні я так відчуваю... Наприклад, просто пити каву зранку на пішохідній набережній - це нормально. В Києві я б відчував себе піжоном)
Подумував про переїзд ще роки 2 назад. І тоді я міг дуже вигідно поміняти свою нерухомість десь на 2-3к. в Ужгороді біля центру. А зараз ось думаю чи після війни ціни впадуть чи ні. Бо з одного боку є можливість купити, але не хочеться переплатити. З іншого боку зараз оренда пристойної 2к в новобуді - 15 тис. Чим не київські ціни?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:58

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=5
Предприимчивость одесситов как всегда на высоте

Очередное воплощение в жизнь мема "из говна и палок".
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vlad442 написав:Тобто треба в 10 банках забирати депо?
  Investor_K написав:Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.

Проблема з масштабуванням.

Так, проблема з масштабуванням присутня. Доступно лише для пересічних, орієнтовно не більше 9М грн. Тобто квіточку якщо продати за теоретичною ціною, то будуть зайві кошти.

1 депо дає 200 баксів. За день можна 1 депо робити. З роботи, думаю, пересічним можна на цей час звільнитися, якщо заробляєш менше 200 баксів в день. Всеодно, яка там зараз робота без ее?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:05

  Grand Touring написав:
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:07

  Ромасик написав:
Vlad442 написав:Тобто треба в 10 банках забирати депо?
  Investor_K написав:Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.

Проблема з масштабуванням.

Так, проблема з масштабуванням присутня. Доступно лише для пересічних, орієнтовно не більше 9М грн. Тобто квіточку якщо продати за теоретичною ціною, то будуть зайві кошти.

1 депо дає 200 баксів. За день можна 1 депо робити. З роботи, думаю, пересічним можна на цей час звільнитися, якщо заробляєш менше 200 баксів в день. Всеодно, яка там зараз робота без ее?

Забавно будет если в какой-то момент решат отдать все такие депо гривной по нацбанку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:08

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?

Это в метро, там такая же цена :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:10

  rjkz написав:
  Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.


Г.но, если честно.
Полное г.но.

У мене в провінції стояв найдешевший на ті часи Round (теперішній Атлантік, роблять під Одесою французи) - проробив 13 років без жодних чисток і замін. Тому тут як повезе скоріш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:11

  airmax78 написав:500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?
Небольшие городки, коих тьма по всему ЮК, минималка будет

Пример, https://www.rightmove.co.uk/property-to ... &keywords=
Grand Touring
 
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