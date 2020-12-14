Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...
Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.
Vlad442 написав:В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Нед 25 гру, 2022 21:59, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало. Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах. Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати.
Зрозуміло, я теж так думаю. Але що в нас здешевшало в Україні? Чернігів та Харків. Не знаю чи Харків скоро повернеться до свого прайм-тайму. Так, подумую про переїзд в Ужгород. Якщо чесно, то я і зараз тут живу 70% часу починаючи з 24.02., так як з Києва більшість друзів роз'їхалися по світам, то вже не так тримає. Ну і я з цього регіону родом, тому ментально дуже легко, хоча і не було мене тут більше 20 років відколи в Київ переїхав. Працюю в Києві юридично, але за 3 роки був декілька разів в офісі, зазвичай на якісь великі зібрання або корпоративи. В порівнянні з Києвом тут ритм взагалі інший, а це для середнього віку уже має значення також. Ніхто нікуди не спішить, всі більш розслаблені, принаймні я так відчуваю... Наприклад, просто пити каву зранку на пішохідній набережній - це нормально. В Києві я б відчував себе піжоном) Подумував про переїзд ще роки 2 назад. І тоді я міг дуже вигідно поміняти свою нерухомість десь на 2-3к. в Ужгороді біля центру. А зараз ось думаю чи після війни ціни впадуть чи ні. Бо з одного боку є можливість купити, але не хочеться переплатити. З іншого боку зараз оренда пристойної 2к в новобуді - 15 тис. Чим не київські ціни?
Grand Touring написав: В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?
Grand Touring написав: В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?