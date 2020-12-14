Додано: Нед 25 гру, 2022 21:57

Vlad442 написав: The_Rebel написав: Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві. Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало.

Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах.

Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати. Купувати треба те, що здешевшало, а не те, що здорожчало.Захід України у будь якому випадку буде у Європі. Це знайшло відображення у цінах.Головне питання, навіщо вам це? Будете там жити, у вас там робота? Чи інвестиція? Якщо останнє, то на мою думку непотрібно зараз купувати.

Зрозуміло, я теж так думаю. Але що в нас здешевшало в Україні? Чернігів та Харків. Не знаю чи Харків скоро повернеться до свого прайм-тайму.Так, подумую про переїзд в Ужгород. Якщо чесно, то я і зараз тут живу 70% часу починаючи з 24.02., так як з Києва більшість друзів роз'їхалися по світам, то вже не так тримає. Ну і я з цього регіону родом, тому ментально дуже легко, хоча і не було мене тут більше 20 років відколи в Київ переїхав. Працюю в Києві юридично, але за 3 роки був декілька разів в офісі, зазвичай на якісь великі зібрання або корпоративи. В порівнянні з Києвом тут ритм взагалі інший, а це для середнього віку уже має значення також. Ніхто нікуди не спішить, всі більш розслаблені, принаймні я так відчуваю... Наприклад, просто пити каву зранку на пішохідній набережній - це нормально. В Києві я б відчував себе піжоном)Подумував про переїзд ще роки 2 назад. І тоді я міг дуже вигідно поміняти свою нерухомість десь на 2-3к. в Ужгороді біля центру. А зараз ось думаю чи після війни ціни впадуть чи ні. Бо з одного боку є можливість купити, але не хочеться переплатити. З іншого боку зараз оренда пристойної 2к в новобуді - 15 тис. Чим не київські ціни?