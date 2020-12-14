Додано: Нед 25 гру, 2022 22:12

Grand Touring написав: BIGor написав: Vlad442 написав: В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине. В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать. У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.



В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.



И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?



В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате. В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

Прожив в ЮК 2 роки і знаю ситуацію зсередини. І я скидував сюди на форум, що саме я міг орендувати за приблизно 600 дол (якщо перевести фунти). Це так звана бокс-рум у таунхаусі розміром 1.8*1.5 метра. Там мама з дитиною хіба під ліжком поміститься. Ну і разом з вами у цьому таунхаусі ще будуть жити 2-3 сім'ї або 7-8 одиноких гавриків, які міняються частіше, ніж встигаєш запам'товувати. Оренда всього такого таунхаусу - від 3000 тис. Так, це Лондон і на периферії набагато дешевше. Але так стається, що для приїзджих підходить лише Лондон, бо це багатонаціональне місто і ви можете себе тут проявити поступово. А десь в селі або маленькому містечку ви завжди будете тінню, без знайомих і спілкуваня, бо просто не влиєтеся в їх общину.