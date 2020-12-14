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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10571105721057310574>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:07

  Ромасик написав:
Vlad442 написав:Тобто треба в 10 банках забирати депо?
  Investor_K написав:Конвертдепо за рівнем дохідності на одному рівні з торгівлею зброєю та наркотою.

Проблема з масштабуванням.

Так, проблема з масштабуванням присутня. Доступно лише для пересічних, орієнтовно не більше 9М грн. Тобто квіточку якщо продати за теоретичною ціною, то будуть зайві кошти.

1 депо дає 200 баксів. За день можна 1 депо робити. З роботи, думаю, пересічним можна на цей час звільнитися, якщо заробляєш менше 200 баксів в день. Всеодно, яка там зараз робота без ее?

Забавно будет если в какой-то момент решат отдать все такие депо гривной по нацбанку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:08

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?

Это в метро, там такая же цена :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:10

  rjkz написав:
  Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.


Г.но, если честно.
Полное г.но.

У мене в провінції стояв найдешевший на ті часи Round (теперішній Атлантік, роблять під Одесою французи) - проробив 13 років без жодних чисток і замін. Тому тут як повезе скоріш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:11

  airmax78 написав:500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?
Небольшие городки, коих тьма по всему ЮК, минималка будет

Пример, https://www.rightmove.co.uk/property-to ... &keywords=
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:12

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.


В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

Прожив в ЮК 2 роки і знаю ситуацію зсередини. І я скидував сюди на форум, що саме я міг орендувати за приблизно 600 дол (якщо перевести фунти). Це так звана бокс-рум у таунхаусі розміром 1.8*1.5 метра. Там мама з дитиною хіба під ліжком поміститься. Ну і разом з вами у цьому таунхаусі ще будуть жити 2-3 сім'ї або 7-8 одиноких гавриків, які міняються частіше, ніж встигаєш запам'товувати. Оренда всього такого таунхаусу - від 3000 тис. Так, це Лондон і на периферії набагато дешевше. Але так стається, що для приїзджих підходить лише Лондон, бо це багатонаціональне місто і ви можете себе тут проявити поступово. А десь в селі або маленькому містечку ви завжди будете тінню, без знайомих і спілкуваня, бо просто не влиєтеся в їх общину.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Статья конечно с стремной газеты, но тут жду комментария от Фейслеса, как так?
в McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин
Ви всерйоз хочете коментарів на черговий висер срана.уа?

Очередям, вероятно, возражения нет.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 25 гру, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.


Г.но, если честно.
Полное г.но.

У мене в провінції стояв найдешевший на ті часи Round (теперішній Атлантік, роблять під Одесою французи) - проробив 13 років без жодних чисток і замін. Тому тут як повезе скоріш.

В мене в будинку два Атлантіка вже 10 років, того року мусив один почистити (впав тиск води) вигріб з 4 кг осаду😳
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:13

  airmax78 написав:Забавно будет если в какой-то момент решат отдать все такие депо гривной по нацбанку.

Можуть і таке, смутні часи. Видадуть якимось ОВДП-шками в грн. під 3% з погашенням в 2032 році. Але краще тут такого не писать, в НБУ читають цей форум.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:21

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили)
Тесі - добротна Болгарія.


Г.но, если честно.
Полное г.но.

У мене в провінції стояв найдешевший на ті часи Round (теперішній Атлантік, роблять під Одесою французи) - проробив 13 років без жодних чисток і замін. Тому тут як повезе скоріш.


Мне очень не повезло, еле смог по гарантии заменить - долго морозились, пока непосредственно на завод в Болгарии не начали звонить в обход дилера.
Со скрипом поменяли, но отказались продлевать гарантийный талон.
Через года 2 уже новый сдох. Гарантии уже не было. Сам купил ТЭНы и поменял.
Потом арендаторам сказал, что пусть сами решали вопрос. Кажется, они заменили бойлер.
В обшем, и бойлер г.но и представительство в Украине.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:33

  Успіх написав:Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то...
То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо)
Це більше 20 000грн/міс!!!
Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???

Я ж чому співставив 6кгрн оренди з 225Кгрн капіталу. Для наглядності цінності орендного бізнесу в даний момент часу. А за ту нору на мурлівській на продаж захочуть мінімум 2,25Мгрн
Ромасик
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