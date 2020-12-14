Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав: В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
500 аренда + коммуналка - это где и что? И будет ли в этом аномальном для UK месте 1500 минималка?
Vlad442 написав:В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
Прожив в ЮК 2 роки і знаю ситуацію зсередини. І я скидував сюди на форум, що саме я міг орендувати за приблизно 600 дол (якщо перевести фунти). Це так звана бокс-рум у таунхаусі розміром 1.8*1.5 метра. Там мама з дитиною хіба під ліжком поміститься. Ну і разом з вами у цьому таунхаусі ще будуть жити 2-3 сім'ї або 7-8 одиноких гавриків, які міняються частіше, ніж встигаєш запам'товувати. Оренда всього такого таунхаусу - від 3000 тис. Так, це Лондон і на периферії набагато дешевше. Але так стається, що для приїзджих підходить лише Лондон, бо це багатонаціональне місто і ви можете себе тут проявити поступово. А десь в селі або маленькому містечку ви завжди будете тінню, без знайомих і спілкуваня, бо просто не влиєтеся в їх общину.
Hotab написав:BIGor , зате на бойлері не економили) Тесі - добротна Болгарія.
Г.но, если честно. Полное г.но.
У мене в провінції стояв найдешевший на ті часи Round (теперішній Атлантік, роблять під Одесою французи) - проробив 13 років без жодних чисток і замін. Тому тут як повезе скоріш.
Мне очень не повезло, еле смог по гарантии заменить - долго морозились, пока непосредственно на завод в Болгарии не начали звонить в обход дилера. Со скрипом поменяли, но отказались продлевать гарантийный талон. Через года 2 уже новый сдох. Гарантии уже не было. Сам купил ТЭНы и поменял. Потом арендаторам сказал, что пусть сами решали вопрос. Кажется, они заменили бойлер. В обшем, и бойлер г.но и представительство в Украине.
Успіх написав:Але от справді, якщо прирівняти ціну навіть вбитої квартири, яка здається в оренду і конвертаційні депо, то... То з одного ляма грн вийде більше 60К(якщо взяти середньозважений курс 10 банків і обмінний курс 40 по завершенні депо) Це більше 20 000грн/міс!!! Яка квартира вартістю в 1лям грн принесе зараз, чи приносила раніше 20К/міс???
Я ж чому співставив 6кгрн оренди з 225Кгрн капіталу. Для наглядності цінності орендного бізнесу в даний момент часу. А за ту нору на мурлівській на продаж захочуть мінімум 2,25Мгрн