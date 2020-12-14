RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10571105721057310574

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.

В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 01.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31

The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.

В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)

Де я і де тренди. Я ж ні сек не інвестор і не спекулянт. В мене була ціль - придбати квартиру для себе. І я ніколи не купував на перепродаж. Просто тричі так вийшло.
airmax78
 
Повідомлень: 41573
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:34

  airmax78 написав:Просто тричі так вийщло.
вас хоть на Рождество отпустят к родным форумчанам из австрийского плена?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10571105721057310574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15054784
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5704)
25.12.2022 23:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.