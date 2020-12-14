|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36
airmax78 написав: The_Rebel написав:
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.
В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31
The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15899
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31
The_Rebel написав: airmax78 написав: The_Rebel написав:
Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.
В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.
В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)
Де я і де тренди. Я ж ні сек не інвестор і не спекулянт. В мене була ціль - придбати квартиру для себе. І я ніколи не купував на перепродаж. Просто тричі так вийшло.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41573
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:34
airmax78 написав:
Просто тричі так вийщло.
вас хоть на Рождество отпустят к родным форумчанам из австрийского плена?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15899
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23430
|15054784
|
|
|1117
|4988687
|
|
|3
|5025
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|