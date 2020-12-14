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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10572105731057410575>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.

В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31

The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:31

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.

В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)

Де я і де тренди. Я ж ні сек не інвестор і не спекулянт. В мене була ціль - придбати квартиру для себе. І я ніколи не купував на перепродаж. Просто тричі так вийшло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:34

  airmax78 написав:Просто тричі так вийщло.
вас хоть на Рождество отпустят к родным форумчанам из австрийского плена?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:48

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Просто тричі так вийщло.
вас хоть на Рождество отпустят к родным форумчанам из австрийского плена?


Давайте Эрмакс. Тут очень душевно: пограничники тебе улыбаются, а таможенники даже в машину не заглядывают. Никакой бюрократии - здесь есть все, чего вам так не хватает в Вене. И настроение зимнее, а не +14, и бензин по 54 грн, а не по 1.45 евро, и опера - почти метрополитен, не чета венскому ацтою.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:59

  BIGor написав:
  Vlad442"[quote="5521291:Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.
Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).

В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
[/quote]
С цифрами, пожалуйста, не верю, если не айти и не супер інженер.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:04

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442"[quote="5521291:Damien написав:Я не знаю, что должно такого человека сподвигнуть вернуться. Разве что принудительная депортация.

Отмена шары по жилью, медицине, проезду и т. п.
Могу привести много примеров, приведу только один. Моя арендаторша жила со взрослым ребенком (призывного возраста). Работала руками на производстве. У нее были два ТВ, большой телефон и недорогая аренда. Сейчас живет одна в комнате с подругой, работает и, если снимут полностью социал, будет в минусе. Спрашивала сколько стоит моя трешка, хотела заработать денег, вернуться и выкупить (потом в трешку попал снаряд, она сгорела с ее вещами, вопрос отпал).

В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

С цифрами, пожалуйста, не верю, если не айти и не супер інженер.[/quote]
Нагадало :)

Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:11

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.

С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер

Нагадало :)

Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя?

Я написала, що айті і супер інженери( зі знанням мови) виключення, але і ви ніколи не казали, що у вас айті тусовка навколо.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Пон 26 гру, 2022 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:12

  The_Rebel написав:
  roberto dark написав:
  The_Rebel написав:Дивився для себе нерухомість в Ужгороді для таких випадків як цей. Та і подобається місто. І знаєте що? Пора перейменовувати гілку на "Коли почнеться обвал нереальних цін на житло в Ужгороді". І дійсно потім перепровірив себе на бомбері, то ціни в цьому місті практично зрівнялися з київськими. Чи це Київ уже настільки перенасичений м2, чи в чому феномен Ужгорода? Якщо скажете причина у війні, то чому, наприклад, в тому ж Хмельницькому ціни на первинку рівно в 2(!) рази менші? Не думаю, що в Ужгороді зарплати більші ніж, у Хмельницькому, або порівняні з Києвом. Сижу, охрініваю...

Феномен Ужгорода всім відомий як і місцеві цигани. Хмельницький совкове місто базарників із новобудовами і шевченковими хатами в центрі міста.

Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

Эту подорожавшую на 50% недвигу гребут, берут, только смотрят и языком цокают от цены или как с плинтусАми только предлагают себе эту сумму за неё выручить?
Австрийские домики 2х этажные в центре на две семьи уже по миллиону(5куе за метр) под ремонт? Помню знакомый шапочный там начиная от 650куе в 17м году хотел там за метров так 160-170 с интерьером в стиле "Москва слезам поверит" с аутентичными батареями и побелёнными потолками. Кстати продал перед карантином, но за сколько не помню, раза в два минимум урезал лососЯ.
Контрабанда цигарок и всего прочего чудеса с рынком недвиги городка меньше Оболони без строек свечек с МОПами творит
Кстати в городе военных первых хаммеров Н1 в частных руках в цивильной версии, а не списанных в Ираках америкосами, не меньше чем в Киеве.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 26 гру, 2022 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:12

  adeges написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Просто тричі так вийщло.
вас хоть на Рождество отпустят к родным форумчанам из австрийского плена?


Давайте Эрмакс. Тут очень душевно: пограничники тебе улыбаются, а таможенники даже в машину не заглядывают. Никакой бюрократии - здесь есть все, чего вам так не хватает в Вене. И настроение зимнее, а не +14, и бензин по 54 грн, а не по 1.45 евро, и опера - почти метрополитен, не чета венскому ацтою.

Все так. Одна проблема - працювати не зможу. Сусіди скаржаться на перебої з інтернетом та дуже незручно їздити у відрядження.
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