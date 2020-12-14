Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36

airmax78 написав: The_Rebel написав: Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві. Майже 50% росту нерухомості за рік у твердій валюті! А тут про депозити розказують, ось де український клондайк)) Я зараз тут і ось думаю, як довго триватиме цей банкет? Чи не спішити з покупкою. Бо при розмовах з місцевими рилами у повітрі відчувається присмак "Буит только дорожать", як колись у Києві.

В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази. В такій ситуації треба продавати, а не купувати. Це ж ази.

В теорії - звичайно так. Але Ви на своєму досвіді вже багато разів доводили, що тренди дуже важко передбачити)) І якби я купив у 21 році, то зараз би дійсно треба було б продавати)Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.В мене ситуація - мені потрібно житло в Ужгороді для себе, але ціни виросли і продовжують зростати. Я б з радістю продав тут житло, але в реальності мені то треба купити його для проживання. Ось так теорія не співпадає з реальністю)