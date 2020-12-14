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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 00:16
vitaliian написав:The_Rebel
поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.
Так то воно так, тут не посперечаєшся. В теорії Макс може чекати закінчення війни, вступу в ЄС і поступового відновлення ціни. Можливо ще й непогано заробить. Але це якщо йому у Відні комфортно жити в оренді. А можливо краще продати квітку за скільки дадуть, купити щось в Австрії і на оренді більше зекономити.
В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді. Або купити тут якогось тимчасового хрущика поки. Але ж жити хочеться тут і зараз)) Коли тобі за 35, то дівчат в хрущик уже не комільфо водити
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The_Rebel
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Додано: Пон 26 гру, 2022 00:24
Grand Touring написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.
У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.
В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.
И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?
В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.
это в Лондоне штоли, а квартирка будет с терассой на берегу Темзы? В проезд(бензин+парковка) верю, а где в бюджете статья на ТО Ленд Ровера/Рэйндж Ровера/Ягуара и выплаты по нему по "ипотеке"(потому что берёшь на всю жизнь, а продать сможешь только волонтёрам на восточный фронт)?
Кстати ЮК с доходом 1,5ку£ у меня ассоциируется с фильмом "Сид и Ненси" и обоими частями "На игле", а никак не с фильмами о Джеймсе Бонде.
Ну или с логовом "пацанов" в "Картах, деньгах и двух стволах".
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барабашов
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Додано: Пон 26 гру, 2022 00:35
[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль
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Grand Touring
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Додано: Пон 26 гру, 2022 00:38
барабашов написав:
Эту подорожавшую на 50% недвигу гребут, берут, только смотрят и языком цокают от цены или как с плинтусАми только предлагают себе эту сумму за неё выручить?
Австрийские домики 2х этажные в центре на две семьи уже по миллиону(5куе за метр) под ремонт? Помню знакомый шапочный там начиная от 650куе в 17м году хотел там за метров так 160-170 с интерьером в стиле "Москва слезам поверит" с аутентичными батареями и побелёнными потолками. Кстати продал перед карантином, но за сколько не помню, раза в два минимум урезал лососЯ.
Контрабанда цигарок и всего прочего чудеса с рынком недвиги городка меньше Оболони без строек свечек с МОПами творит
Кстати в городе военных первых хаммеров Н1 в частных руках в цивильной версии, а не списанных в Ираках америкосами, не меньше чем в Киеве.
Може й не гребуть, але не віддають дешевше - то точно) Пробував попередньо торгуватися/домовитися про розстрочку. Ба більше - кожного місяця впевнено піднімають хотілку на кілька тисяч зелених. Просто тут не було київських качелів, тому всі вірять в "Буит токо дорожать", як колись всі вірили в київські круші. Я думаю власників зігріває думка про віртуальний ріст їхнього заробітку, про можливість зміни тренду поки не думають
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The_Rebel
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Додано: Пон 26 гру, 2022 00:51
Grand Touring написав:
[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль
На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії
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The_Rebel
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Додано: Пон 26 гру, 2022 01:11
[The Rebel] та нормально все, большинство местных звёзд с неба не хватают и вкалывают, что я так не умею. И не живут при этом богато. Я лично не чувствую социальную несправедливость.
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Grand Touring
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Додано: Пон 26 гру, 2022 01:11
The_Rebel написав: Grand Touring написав:
[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль
На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі
. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії
А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні?
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