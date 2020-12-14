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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10572105731057410575

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:16

  vitaliian написав:The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.

Так то воно так, тут не посперечаєшся. В теорії Макс може чекати закінчення війни, вступу в ЄС і поступового відновлення ціни. Можливо ще й непогано заробить. Але це якщо йому у Відні комфортно жити в оренді. А можливо краще продати квітку за скільки дадуть, купити щось в Австрії і на оренді більше зекономити.
В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді. Або купити тут якогось тимчасового хрущика поки. Але ж жити хочеться тут і зараз)) Коли тобі за 35, то дівчат в хрущик уже не комільфо водити :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:24

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В Европе арифметика сходится только для работящей семьи. Один работающий на простых работах вытянуть в плюс с украинским уровнем жизни уже не может. Если у всех моих знакомых (40+) в Европе забрать их шаровую комнатку и заставить платить реальные деньги за аренду и медстраховку, ни один не сможет жить лучше, чем жил в Украине.

У меня полно совсем обратных примеров - все знакомые кто переехали - никто соц помощь не берет, все снимают и еще остается. Про уровень жизни - даже смешно сравнивать.


В ЮК работающий папа за минималку может прокормить неработающую маму и ребенка. В цифрах это примерно 1500 на руки, аренда плюс коммуналка 500, питание 500, проезд 500. На жилье, питание, проезд хватит, не более.

И как сравнивать с украинским уровнем жизни не знаю. Например, ребенок ходит в англоязычную школу, сколько такое удовольствие будет стоить в Украине?

В Канаде считал, что уже нет, при этом работая не то, что за минималку, а ближе к средней зарплате.

это в Лондоне штоли, а квартирка будет с терассой на берегу Темзы? В проезд(бензин+парковка) верю, а где в бюджете статья на ТО Ленд Ровера/Рэйндж Ровера/Ягуара и выплаты по нему по "ипотеке"(потому что берёшь на всю жизнь, а продать сможешь только волонтёрам на восточный фронт)?
Кстати ЮК с доходом 1,5ку£ у меня ассоциируется с фильмом "Сид и Ненси" и обоими частями "На игле", а никак не с фильмами о Джеймсе Бонде.
Ну или с логовом "пацанов" в "Картах, деньгах и двух стволах".
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:38

  барабашов написав:Эту подорожавшую на 50% недвигу гребут, берут, только смотрят и языком цокают от цены или как с плинтусАми только предлагают себе эту сумму за неё выручить?
Австрийские домики 2х этажные в центре на две семьи уже по миллиону(5куе за метр) под ремонт? Помню знакомый шапочный там начиная от 650куе в 17м году хотел там за метров так 160-170 с интерьером в стиле "Москва слезам поверит" с аутентичными батареями и побелёнными потолками. Кстати продал перед карантином, но за сколько не помню, раза в два минимум урезал лососЯ.
Контрабанда цигарок и всего прочего чудеса с рынком недвиги городка меньше Оболони без строек свечек с МОПами творит
Кстати в городе военных первых хаммеров Н1 в частных руках в цивильной версии, а не списанных в Ираках америкосами, не меньше чем в Киеве.

Може й не гребуть, але не віддають дешевше - то точно) Пробував попередньо торгуватися/домовитися про розстрочку. Ба більше - кожного місяця впевнено піднімають хотілку на кілька тисяч зелених. Просто тут не було київських качелів, тому всі вірять в "Буит токо дорожать", як колись всі вірили в київські круші. Я думаю власників зігріває думка про віртуальний ріст їхнього заробітку, про можливість зміни тренду поки не думають
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 00:51

  Grand Touring написав:[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль

На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 01:11

[The Rebel] та нормально все, большинство местных звёзд с неба не хватают и вкалывают, что я так не умею. И не живут при этом богато. Я лично не чувствую социальную несправедливость.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 01:11

  The_Rebel написав:
  Grand Touring написав:[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль

На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії

А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 01:25

  The_Rebel написав:
  vitaliian написав:The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.

Так то воно так, тут не посперечаєшся. В теорії Макс може чекати закінчення війни, вступу в ЄС і поступового відновлення ціни. Можливо ще й непогано заробить. Але це якщо йому у Відні комфортно жити в оренді. А можливо краще продати квітку за скільки дадуть, купити щось в Австрії і на оренді більше зекономити.
В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді. Або купити тут якогось тимчасового хрущика поки. Але ж жити хочеться тут і зараз)) Коли тобі за 35, то дівчат в хрущик уже не комільфо водити :D

Продавати гарну квартиру в Києві щоб отримати гроші на перший внесок (не факт що вистачить) на 20-річну іпотеку у Відні - погана ідея, мені здається. Та й навіщо, якщо я тут не збираюсь залишатись?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 01:26

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:
  vitaliian написав:The_Rebel поэтому цены всегда+/- рыночные. Кому то надо быстро продать, другому быстро купить. Держать цены "на зло франту" могут себе позволить только упоротые.

Так то воно так, тут не посперечаєшся. В теорії Макс може чекати закінчення війни, вступу в ЄС і поступового відновлення ціни. Можливо ще й непогано заробить. Але це якщо йому у Відні комфортно жити в оренді. А можливо краще продати квітку за скільки дадуть, купити щось в Австрії і на оренді більше зекономити.
В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді. Або купити тут якогось тимчасового хрущика поки. Але ж жити хочеться тут і зараз)) Коли тобі за 35, то дівчат в хрущик уже не комільфо водити :D

Продавати гарну квартиру в Києві щоб отримати гроші на перший внесок (не факт що вистачить) на 20-річну іпотеку у Відні - погана ідея, мені здається. Та й навіщо, якщо я тут не збираюсь залишатись?

А на який проміжок часу договір оренди підписали? Не ради сміху питаю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 02:33

  airmax78 написав:Продавати гарну квартиру в Києві щоб отримати гроші на перший внесок (не факт що вистачить) на 20-річну іпотеку у Відні - погана ідея, мені здається. Та й навіщо, якщо я тут не збираюсь залишатись?

Не всі можуть зразу замахнутися аж на Відень - колишню столицю великої імперії. Але можливо там також є свої Ірпіні, Бучі та інші Борисполі)
The_Rebel
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