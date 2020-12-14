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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 02:48
BIGor написав:
А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні?
Кожен відчуває по-своєму, напевно. Я особисно відчував, що я не можу підійти до гарної дівчини, бо для неї я буду, як для наших чурки з базарів)
Насправді все вирішується, але приходиться років 7-10 наздоганяти місцевих, яким це дається по факту народження, хоча б по таких показниках: мова, друзі/знайомі (не кажіть мені, що знайомства там нічого не рішають), місцева освіта, те ж житло (місцеві можуть пожити у батьків, поки накопичать на своє), менталітет та звички, різні бюрократичні моменти. Та багато інших речей, що вже не згадаю. Підкреслюю, це ми говоримо про переїзд на "прості роботи" без знання мови на рівні хоча б адванс, бо у спеціалістів, яких беруть на кваліфіковану роботу, ситуація буде інша. Але моя професія в Україні на той час дала мені змогу працювати лише різноробом там) Хоча зараз я вже перекваліфікувався у таку сферу, щоб досвід у професії цінився одинаково у всьому світі незважаючи на країну. Проте вже й не хочу переїздити кудись)
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The_Rebel
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Додано: Пон 26 гру, 2022 04:46
The_Rebel написав: Grand Touring написав:
[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль
На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії
Конечно лучше быть молодым здоровым и богатым, чем старым больным и бедным.
Только вот возраст и здоровье не очень зависят от места проживания. Здоровье - это то, что смог сохранить своим образом жизни. Ну а возраст - время тикает.
Для финансового здоровья явно западный климат благотворней.
Это практически аксиома. Если есть рынок труда на котором труд оплачисвается намного лучще, то на нем и продать себя намного выгодней.
Что касается социального положения, то судя по тому, что Вы еще в хрущики водите противоположный пол, для Вас это имеет значение.
Для как раз чуть более старщих людей это не имеет такого значения.
Ну и практически в 80-90 % случаев понаехи делают шаг вниз по социальной лестнице, но это совсем не значит, что это навсегда. Да, когда возраст уже не молодой, то отыграть времени может и не хватить. Насколько это велика потеря?
Пенсия всех уравняет. Все пенсионеры +/- на одном уровне.
Кроме украинских.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 04:48
Grand Touring написав:
[The Rebel] та нормально все, большинство местных звёзд с неба не хватают и вкалывают, что я так не умею. И не живут при этом богато. Я лично не чувствую социальную несправедливость.
Пардон, я что-то пропустил.
А Вы сейчас где?
Если не секрет.
Можно в ЛС.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 05:29
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Grand Touring
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